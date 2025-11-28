Convocatoria DIAN 2676 anunció fechas de inscripción: ¿quiénes no pagan PIN? Lo último

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), entidad responsable de la administración y vigilancia del sistema de mérito en el empleo público, formalizó el Proceso de Selección DIAN 2676.

Este concurso público busca cubrir las vacantes definitivas en la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El proceso de selección en general se desarrolla en cinco fases esenciales: la convocatoria, el reclutamiento, la aplicación y evaluación de pruebas, la conformación de la lista de elegibles, y finalmente, la vinculación a la carrera en periodo de prueba.

En total, la CNSC y la DIAN han ofertado 1.990 vacantes a nivel nacional. Esta cifra se distribuye entre las dos modalidades principales, destacando un compromiso con la población que busca su primer empleo y con la inclusión de personas con discapacidad.

Fechas, Costos y la Exención del PIN

La CNSC informará el inicio de esta fase con al menos cinco (5) días hábiles de antelación en su sitio web y en el aplicativo SIMO.

Costo de Participación (PIN):

Los aspirantes que deben adquirir los derechos de participación pagarán un monto que varía según el nivel jerárquico del cargo al que apliquen, basándose en el salario mínimo diario legal vigente (SMDLV):

Nivel Profesional: un salario y medio mínimo diario legal vigente (1.5 SMDLV)

un salario y medio mínimo diario legal vigente (1.5 SMDLV) Nivel Técnico y Asistencial: un salario mínimo diario legal vigente (1 SMDLV).

¿Quiénes no pagan el PIN?

El artículo 7 de la Ley 2418 de 2024 establece una exención fundamental en este proceso: Las personas con discapacidad que se inscriban en un empleo que esté reservado específicamente para esta población están exentas del pago de los Derechos de Participación.

Este beneficio aplica tanto para la modalidad de ingreso como para la de ascenso. El costo de esta participación no cubierta por el aspirante con discapacidad será asumido por la DIAN. Es indispensable que los aspirantes que busquen esta exención acrediten su discapacidad mediante el certificado respectivo, conforme a la normativa vigente, al momento de la inscripción.

Fechas de inscripción

Ingreso personas con discapacidad: 13 a 22 de enero del 2026

13 a 22 de enero del 2026 Ingreso general: 28 de enero a 6 de febrero del 2026

La inscripción se realiza de manera virtual a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) de la CNSC. Los interesados deben registrarse en la plataforma, cargar toda su documentación (formación, experiencia, certificados, etc.) y seleccionar la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) deseada.

Es crucial que los postulantes revisen detalladamente los acuerdos y anexos técnicos, ya que estos documentos establecen las reglas y condiciones definitivas del concurso .

Una vez formalizada la inscripción, no es posible anular ni cambiar el empleo seleccionado. Los documentos cargados en el SIMO hasta la fecha de cierre serán los únicos válidos para la verificación de requisitos mínimos y la prueba de valoración de antecedentes.

Escuche W Radio en vivo: