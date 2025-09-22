SENA 4, modalidad ascenso: Ampliaron fecha de inscripción, ¿en qué banco pagar PIN?

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) extendió el plazo para que los funcionarios de carrera del SENA formalicen su inscripción y pago de derechos de participación en la convocatoria de Ascenso Nro. 2669, ganando una semana adicional.

La CNSC emitió un aviso crucial para los funcionarios de carrera administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se trata de la ampliación del periodo para la adquisición de derechos de participación y la inscripción en la Modalidad Ascenso dentro del Proceso de Selección Nro. 2669, conocido como SENA 4.

Esta convocatoria busca cubrir un total de 1.801 vacantes en diversas regionales y niveles jerárquicos del país, ofrece 540 puestos específicamente reservados para esta modalidad de promoción interna. Otorgando a los servidores públicos que cumplen con el requisito de ser empleados de carrera en el SENA una nueva oportunidad para postularse.

Fechas y Métodos de Pago para la inscripción

Inicialmente, el plazo para el recaudo de los derechos de participación en la modalidad Ascenso iba del 8 al 19 de septiembre de 2025. Sin embargo, la CNSC extendió esta fecha final, la nueva fecha límite para realizar el pago es hasta las 23:59 horas del 26 de septiembre de 2025

La entidad recordó a los aspirantes los mecanismos disponibles para la cancelación del PIN, que formaliza el derecho a participar:

Pago Presencial o Corresponsal: Utilizando el formato de código de barras generado por el aplicativo SIMO para el pago en oficina o corresponsal Bancolombia.

Utilizando el formato de código de barras generado por el aplicativo SIMO para el pago en oficina o corresponsal Bancolombia. Pago Virtual: A través del botón PSE o directamente mediante el Botón Bancolombia [1, 2].

¿En qué banco se realiza el pago?

El único banco autorizado para recibir los pagos de los derechos de participación es Bancolombia, pueden realizar la transacción en cualquiera de las oficinas de Bancolombia a nivel nacional o a través de sus corresponsales bancarios.

¿Cuáles son los requisitos clave?

El Proceso de Selección SENA 4 no solo es relevante por el volumen de oportunidades laborales, sino por la posibilidad de crecimiento que ofrece a los empleados de carrera.

Cerca de 8.000 empleados de carrera administrativa del SENA son elegibles para postularse a estas 540 vacantes en la modalidad de ascenso. Estas oportunidades se distribuyen en todos los niveles, incluyendo: asesor, profesional, instructor, técnico y asistencial.

Este es el valor de los derechos de participación, que varía según el nivel al que se aplique:

$ 71.200: Para los niveles Asesor, Profesional e Instructor

$ 47.450: Para los niveles Técnico y Asistencia.

Puntos a tener en cuenta para la inscripción

Elección Única: Cada aspirante solo puede inscribirse a un empleo de la oferta, ya sea en la modalidad Ascenso o Abierto.

Cada aspirante solo puede inscribirse a un empleo de la oferta, ya sea en la modalidad Ascenso o Abierto. Requisitos: Es responsabilidad del servidor verificar que cumple con los requisitos mínimos del cargo elegido antes de realizar el pago

Es responsabilidad del servidor verificar que cumple con los requisitos mínimos del cargo elegido antes de realizar el pago Formalización: El simple pago del Derecho de participación no finaliza el proceso; se debe continuar con el procedimiento en la plataforma SIMO hasta formalizar la inscripción

La CNSC, cuyas oficinas principales se encuentran en Bogotá D.C, recomienda encarecidamente no postergar el proceso hasta el último día, previendo posibles congestiones o fallas en la plataforma SIMO 4.0 . Los interesados deben revisar y actualizar la documentación requerida antes del cierre definitivo de la inscripción.

