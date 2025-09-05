Vacantes laborales disponibles del SENA para colombianos en Canadá: pasos para inscribirse y salario

Vacantes laborales del SENA en Canadá para técnicos automotrices. Fotos: Getty Images y suministrada.

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es una de las instituciones de educación gratuita más reconocidas en el país, pues ofrece gran variedad de programas académicos para todas las personas.

Sin embargo, el SENA no solo ofrece a la gente la posibilidad de desarrollarse en materia académica, sino también en aspecto laboral.

Es por esto que Canadá, a través del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, abrió una convocatoria laboral. En W Radio le explicamos.

¿En qué consiste la convocatoria?

En su página web, el SENA destaca que las personas que se encuentren interesadas en participar en esta convocatoria deberán “deberán cumplir al 100% con el perfil solicitado por el empresario”.

El instituto académico resalta que “los candidatos deberán registrar su hoja de vida en la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo SENA https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx y postularse a la vacante de su interés, según se relacionan en esta publicación”, y en ese sentido, que la postulación a estas vacantes solo se realizará a de la página web anteriormente mencionada”.

En la convocatoria, según se menciona, hay 20 vacantes disponibles, para técnicos de servicio automotriz.

Adicionalmente, advierten que el aspirante debe tener el pasaporte o, al menos, haber iniciado el trámite de expedición de ese documento.

¿Cuáles son los requisitos o condiciones para aplicar a la vacante?

En el portal web de la Agencia de Empleo del SENA se explican los requisitos para poder acceder a las 20 vacantes que están dirigidas a técnicos de servicio automotriz.

Educación: Técnico o tecnólogo.

Técnico o tecnólogo. Experiencia: 36 meses (3 años).

36 meses (3 años). Idioma: francés intermedio.

¿Cuál es el tipo de contrato y el salario que se le pagaría en caso de ser escogido?

Tipo de contrato: Fijo.

Fijo. Duración del contrato: 24 meses.

24 meses. Salario: El salario es de 4.333 CAD mensuales, lo que equivale aproximadamente a $12.566.666 COP mensuales.

El salario es de 4.333 CAD mensuales, lo que equivale aproximadamente a $12.566.666 COP mensuales. Jornada laboral: Completa.

Completa. Horario de trabajo: 40 horas semanales.

40 horas semanales. Lugar de ejecución de las vacantes: Canadá.

¿Hay beneficios o prestaciones sociales?

Sí. El Sena explica que este trabajo cuenta con las siguientes prestaciones sociales.

Prestaciones sociales: Horas Extras.

Beneficios: Visa de trabajo para aplicante y tiquete de Bogotá-Canadá sin costo, beneficios adicionales relacionados con condiciones laborales seguras.

¿Qué funciones deberá cumplir en caso de ser elegido para el trabajo?

El Sena explica que las funciones a cumplir por contrato son las siguientes:

Ajustar, reparar y reemplazar partes y componentes del sistema eléctrico y mecánico utilizando herramientas manuales y equipo.

Informar a los clientes sobre trabajos y reparaciones efectuadas, así como informarles por el estado general del vehículo y los cuidados a seguir para su funcionamiento.

Desmontar, examinar, ajustar, reconstruir y sustituir piezas mecánicas defectuosas en vehículos y volver a montar motores con piezas Instaladas luego de repararlas.

Probar, ajustar, examinar y mantener sistemas y motores reparados en vehículos y motocicletas para garantizar el funcionamiento de acuerdo con especificaciones de fabricación.

Realizar mantenimiento correctivo de automotores, de acuerdo con procedimientos técnicos.

Determinar el presupuesto de trabajos a realizar, diagnóstico y reparación mecánica en automotores.

Prestar servicios programados de mantenimiento general como cambio de aceite, lubricación, alineación, sincronización, entre otros, para mejorar el funcionamiento de vehículos y asegurar el cumplimiento de normativa.

Inspeccionar y probar unidades mecánicas para localizar fallas y mal funcionamiento. Ajustar, reparar o reemplazar piezas y componentes de sistemas automotrices. Reparar o reemplazar unidades o componentes mecánicos. Calcular el costo de piezas y mano de obra para realizar el mantenimiento y las reparaciones del vehículo.

¿Cuáles son las fechas de la convocatoria?

Apertura: 4 de septiembre de 2025.

Cierre: Al cumplirse el número de candidatos postulados solicitados por la empresa antes del 26 de septiembre de 2025.

Cabe recordar que a la fecha y hora de la publicación de este artículo, la convocatoria y los cupos siguen disponibles.

¿Cómo inscribirse?

Si desea aplicar, haga clic en este enlace. Si desea conocer más información, haga clic en este enlace.