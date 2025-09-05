Link de SIMO para consultar vacantes, salario y requisitos de convocatoria SENA 4

La Comisión Nacional del Servicio Civil abrió un proceso de inscripción para 1.801 vacantes en el SENA, con modalidades y con periodos de septiembre y octubre de 2025.

Esta convocatoria se ha dirigido bajo modalidades de Ascenso y Abierto:

La modalidad de Ascenso está dirigida a los servidores públicos del SENA que tienen derecho a Carrera y Abierto, al público en general. De esta convocatoria, la etapa de pago de los derechos de participación comienza el 8 de septiembre y estará abierta hasta el 19 del mismo mes.

¿Qué modalidades hay para la convocatoria?

Modalidad Abierto: está dirigida al público general. El pago por los derechos de participación iniciará hasta el día 16 de octubre de 2025 y se extenderá hasta el 18 de noviembre de 2025.

Para pagar los derechos de participación puede ir a sucursales de Bancolombia o corresponsales, puede pagar con un código de barras o mediante el mismo PSE en la plataforma de SIMO 4.0, los precios varían de acuerdo a los cargos. Los cargos de asesor, profesional o instructor tienen un costo de $71,200, mientras que para cargos técnicos y asistenciales el valor cambia, bajando a $47,450.

La Comisión Nacional del Servicio Civil le recalca a quienes quieran participar que revisen el proceso de selección, sus anexos y las modificaciones que puedan tener, ya que, si la inscripción ya se hizo, no se pueden hacer cambios al respecto.

Asimismo, cada aspirante solo podrá inscribirse en una sola modalidad, ya sea Abierto o Ascenso, pero no en ambas a la vez, y que pagar los derechos no asegura que la inscripción esté completa, pues hay que pasar por todos los pasos que la plataforma ya estableció. Se recomienda también hacer el proceso lo antes posible, ya que es muy posible que la plataforma se congestione con las solicitudes.

Paso a paso para realizar el proceso de inscripción

Para comenzar con el proceso entre a la página de SIMO y digite su usuario y contraseña , si no se ha inscrito, arriba en la misma página hay varios vídeos que le pueden guiar para hacerlo.

, si no se ha inscrito, arriba en la misma página hay varios vídeos que le pueden guiar para hacerlo. Cuando ya haya entrado a su perfil, busque el módulo de “Oferta Pública de Empleos de Carrera”, una vez dentro podrá visualizar las ofertas de empleo disponibles y aplicar a aquellas si sean de su interés.

A día de hoy, el SENA tiene un puesto muy alto en las instituciones en la formación y la generación de empleo en Colombia, pues con sus programas, sus prácticas empresariales ha logrado que cientos de miles de colombianos puedan tener trabajo en sectores importantes.

Hasta agosto de 2024, mediante intermediación laboral, el SENA logró generar más 890,000 empleos según la misma entidad, y durante el año 2025 ya ha reportado más de 40,000 vacantes laborales en todo Colombia. y en términos de formación, el SENA ha llegado a capacitar más de 60 millones de personas desde que fue fundado.

Un dato a destacar, es que tras la aprobación de la reforma laboral en Colombia, si usted es aprendiz del SENA, ahora tiene derecho a recibir un 75% del salario mínimo legal en la fase lectiva, que serían $1,067,635, y en fase productiva, un 100%, que es el equivalente de $1,423,500

Escuche W Radio en vivo aquí: