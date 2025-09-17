CNSC publicó empleos sin inscritos en concurso SENA 4, ascenso: convocatoria cierra en 2 días.

Imagen de referencia y logo de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Fotos: Getty Images / CNSC

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) ha emitido un llamado urgente para el concurso de ascenso SENA 4, donde numerosos cargos cruciales no cuentan con aspirantes o tienen muy pocos, con el cierre de inscripciones inminente el 19 de septiembre de 2025.

¿Cuánto tiempo queda para inscribirse al empleo?

La CNSC alertó a los funcionarios con derechos de carrera dentro del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sobre el próximo cierre de inscripciones para el Proceso de Selección No. 2669 SENA 4, en su modalidad de ascenso.

La fecha límite es este 19 de septiembre de 2025, aún están disponible un número considerable de empleos ofertados en esta convocatoria, no ha recibido aún postulaciones o presenta una cantidad de inscritos inferior al total de vacantes disponibles.

Esta situación representa una ventana de oportunidad para aquellos que cumplen los criterios y buscan progresar en su carrera dentro de la entidad.

La CNSC ha hecho pública una lista detallada que identifica estos cargos con baja inscripción. Este documento busca incrementar la participación antes de que el plazo finalice.

La modalidad de ascenso está orientada a servidores públicos que ya poseen derechos de carrera administrativa en el SENA, facilitándoles el acceso a puestos de mayor rango o con responsabilidades más elevadas.

¿Dónde se Necesitan Candidatos?

Entre las denominaciones que aún esperan postulantes se encuentran:

Profesional: Se registran múltiples puestos en esta categoría, con algunas ofertas que incluyen hasta 35 vacantes

Se registran múltiples puestos en esta categoría, con algunas ofertas que incluyen Instructor: Esta categoría también presenta oportunidades importantes, con algunas ofertas alcanzando las 10 vacantes disponibles que aún buscan candidatos elegibles

Esta categoría también presenta oportunidades importantes, con algunas ofertas alcanzando las disponibles que aún buscan candidatos elegibles Técnico: Numerosos cargos de nivel Técnico están en esta lista, incluyendo una oferta con 11 vacantes y otra con 8.

Numerosos cargos de nivel Técnico están en esta lista, incluyendo una oferta con Asesor y Asistencial: Posiciones como asesor, secretaria o auxiliar también aparecen con vacantes disponibles y poca inscripción.

La consulta de los detalles específicos de cada empleo, están disponibles a través del enlace oficial proporcionado por la CNSC en su portal oficial.

Le puede interesar: Ya hay fecha de pruebas escritas de concurso DIAN 2667 y Mintrabajo: La CNSC lo confirmó

Este escenario otorga una ventaja significativa a los funcionarios internos del SENA, quienes podrían enfrentar un nivel de competencia menos intenso para acceder a estas plazas.

La función de la CNSC es garantizar que la selección de personal en el Estado se rija por los principios de mérito y transparencia, promoviendo el acceso a oportunidades laborales basadas en la capacidad de los aspirantes.

Es vital que los interesados verifiquen rápidamente los requisitos específicos para cada empleo y si su perfil se alinea con las necesidades de los cargos listados.

La decisión de participar en este proceso de ascenso es crucial, la oportunidad para muchos de consolidar su crecimiento profesional en el sector público. La CNSC insiste en la importancia de aprovechar esta coyuntura.

Para información adicional, los canales de atención al ciudadano de la Comisión Nacional del Servicio Civil están disponibles.

Escuche W Radio en vivo: