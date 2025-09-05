Dane ofrece más de 70 empleos para operativo de información: ¿cuánto pagan?

Logo del DANE e imagen de referencia de estudio en casa. Foto: X @DANE_Colombia / Getty Images

A través de sus canales de información oficiales, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la entidad encargada de recolectar y analizar la información estadística de Colombia, publicó una nueva oferta laboral.

Según el Dane, en este momento está buscando a 76 personas que puedan recolectar y analizar información en zonas urbanas y rurales de Colombia.

Los municipios en los que se está buscando personal son: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Cúcuta, Santa Marta, Cali, Tunja y Villavicencio.

Estas personas son escogidas por el Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO), el cual analiza los perfiles y la información personal de quienes se postulen a los diferentes cargos de los operativos.

¿Qué cargos busca el Dane en la convocatoria laboral?

En la convocatoria laboral actual, el Dane busca tres perfiles en específico:

67 Monitores

6 Coordinadores de campo

3 Analistas de información

¿Hasta cuándo va la vacante?

La fecha límite de inscripción es el 9 de septiembre de 2025. Posteriormente, el inicio tentativo del operativo es para el 1 de noviembre de 2025.

¿Cómo postularse al Dane?

Para registrarse el Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO) debe seguir los siguientes pasos:

Cree una cuenta de usuario ingresando al siguiente enlace https://bpso.dane.gov.co/accounts/register/ Complete su hoja de vida adjuntando los soportes que se le piden. Cuando el perfil esté al 100%, podrá inscribirse al rol solicitado. Una vez haya decidido cuál es el rol que le interesa y al cual puede aplicar, postúlese en las fechas indicadas.

¿Cuál es el salario ofrecido por el Dane?

La asignación salarial para los cargos que está ofertando el Dane en esta convocatoria es:

Analistas de información: $2.770.000 por 9 meses

Coordinadores de campo: $2.996.000 por 9 meses

Monitores: $2.300.000 por 9 meses

