Abren convocatoria para auxiliares de la justicia 2025: Supersociedades confirmó fechas

Superintendencia de Sociedades abrió la convocatoria pública para conformar la nueva lista de auxiliares de la justicia, en los que están los cargos de promotor, liquidador y agente interventor.

La iniciativa está enmarcada en dispuesto por el Decreto 1074 junto con sus modificaciones, esta tiene el objetivo de garantizar la aptitud de los profesionales que intervienen en procesos de insolvencia empresarial.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a personas naturales y jurídicas que aspiren a integrar la lista. Estas vacantes apoyan las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia, asegurando el desarrollo correcto de la ley y las diligencias.

Los auxiliares ya inscritos tienen la oportunidad de actualizar su información o postularse para cargos adicionales.

Fechas Clave para Inscripción

El periodo de inscripción para los aspirantes:

Inicio: viernes, 5 de septiembre de 2025, 8:00 a.m.

viernes, 5 de septiembre de 2025, 8:00 a.m. Cierre: viernes, 3 de octubre de 2025, 4:59 p.m.

Quienes estén interesados deben inscribirse y radicar la documentación exclusivamente mediante el formulario electrónico disponible en la página web de la Superintendencia de Sociedades

Etapas de Selección

Se estructura en fases estrictas para garantizar la elección de los perfiles más adecuados:

Apertura y Divulgación de la convocatoria

y Divulgación de la convocatoria Inscripciones a través de la recepción virtual de documentos

Verificación de Requisitos Mínimos exigidos a los aspirantes

exigidos a los aspirantes Capacitación General sobre los ejes temáticos del examen (curso virtual opcional)

Examen Habilitante para evaluar los conocimientos de los postulados

para evaluar los conocimientos de los postulados Conformación de la Nueva Lista de Auxiliares de la Justicia

Requisitos

Se deben cumplir con requisitos académicos, profesionales y personales especificados en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y normas complementarias que son:

Presentar título profesional en áreas como ciencias económicas, administrativas, jurídicas o ingenierías

en áreas como ciencias económicas, administrativas, jurídicas o ingenierías Certificaciones de experiencia

Demostrar la ausencia de conflictos de interés o antecedentes penales.

Es importante destacar que la presentación de documentos falsos o la comisión de fraude resultará en la exclusión inmediata del proceso.

Examen Habilitante

Después de ser admitidos presentarán un examen habilitante dónde se evaluará conocimientos sobre el régimen de insolvencia empresarial, intervención por captación no autorizada, y las funciones propias de los auxiliares de justicia.

El examen consta de una parte general obligatoria para todos y secciones específicas según el cargo aspirado, para aprobarlo se requiere un mínimo del 70% de respuestas correctas en cada examen.

Un curso virtual está disponible desde el 12 de septiembre de 2025 como recurso de apoyo, aunque no es obligatorio para presentar la prueba.

Finalmente, la Superintendencia de Sociedades publicará la lista definitiva de los nuevos auxiliares de la justicia, la lista tendrá vigencia a partir del día hábil siguiente a su publicación en el sitio web oficial de la entidad; es recomendado consultar regularmente el portal de la Superintendencia para estar al tanto de los resultados y actualizaciones de cada etapa del proceso.

Paso a Paso de inscripción:

