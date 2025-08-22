Nueva convocatoria de empleo en el Dane: hay más de 300 vacantes, ¿cómo aplicar?

A través de sus redes sociales, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) anunció una nueva convocatoria laboral con 305 cupos disponibles para ocupar diferentes cargos en la entidad.

Según el Dane, estos roles hacen parte de una estrategia de recolección de información llamada ‘Transversalidad de Encuestas Sociales’ en 36 municipios.

Las inscripciones para esta convocatoria laboral estarán disponibles hasta el 26 de agosto de 2025 y el operativo comenzará el 1 de noviembre.

¿Qué tipo de vacantes hay disponibles?

El tipo de personal que se busca es el siguiente:

114 sensibilizadores

101 recuentistas

65 gestores informáticos

informáticos 24 monitores líderes de recuento y sensibilización

líderes de recuento y sensibilización 1 analista de información

Para conocer los detalles de los requisitos y detalles de cada rol, puede consultar la página de la convocatoria.

¿En qué municipios se requiere personal para el Dane?

Adicionalmente, los municipios en los que se requiere el personal son los siguientes:

Arauca, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Florencia, Ibagué, Inírida, Leticia, Manizales, Medellín, Mitú, Mocoa, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Puerto Carreño, Quibdó, Riohacha, San Andrés Isla, Tumaco, Cúcuta, San José del Guaviare, Santa Marta, Cali, Sincelejo, Soacha Tunja, Villavicencio, Valledupar y Yopal.

¿Qué salario ofrecen estas vacantes en el Dane?

En esta convocatoria, la asignación salarial que ofrece el Dane depende del rol que se desempeñe. Estos son los sueldos:

Analista de información (San Andrés – isla): $2.951.000

Gestor informático: $2.663.000

Monitor (líder de recuento y sensibilización): $2.300.000

Recuentista: $2.067.000

Sensibilizador: $2.067.000

¿Cómo aplicar a las vacantes?

El Dane ha informado que la convocatoria está orientada a aquellas personas que ya tienen su hoja de vida registrada en el Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO).

Para hacerlo, debe seguir los siguientes pasos:

Ingrese al enlace: https://bpso.dane.gov.co/accounts/register/

Diligencie la información personal para registrarse.

para registrarse. Una vez registrado, inicie sesión.

Complete el perfil profesional al 100%.

Una vez haya completado los pasos anteriores para hacer el registro, podrá consultar los roles que están disponibles y los requisitos para cada uno de ellos. En caso de que los cumpla, podrá inscribirse a la convocatoria laboral.

