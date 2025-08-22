¿Cuáles son los requisitos para ser contralor distrital de Bogotá? Esto dice la Alcaldía

El pasado 14 de agosto, el Concejo de Bogotá expidió la resolución 762 con la que se convoca y reglamenta el proceso de convocatoria pública para la elección del contralor distrital de Bogotá.

El cargo de nivel directivo tiene una asignación básica de 17 millones de pesos mensuales.

Las pruebas de conocimiento las realizará la Universidad de Cartagena y será quien haga parte de la evaluación de los exámenes de los aspirantes.

Requisitos mínimos de participación:

Ser colombiano por nacimiento. Ser ciudadano en ejercicio. Tener más de veinticinco (25) años Acreditar título profesional universitario Haber ejercido funciones públicas por un periodo no inferior a dos (2) años. Cumplir con los requisitos mínimos de inscripción determinados en la presente Resolución. No encontrarse incurso en las causales constitucionales y legales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la convocatoria. Las demás establecidas en las normas legales y reglamentarias vigentes.

La lista de ternados se publicará por el término de cinco días, por orden alfabético, en la página web del Concejo de Bogotá.

Así las cosas, la posesión del nuevo contralor será el 13 de noviembre de 2025.

