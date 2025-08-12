Consulte: CNSC publicó resultados Convocatoria Territorial 10 y así los puede ver en SIMO

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) es un órgano autónomo e independiente, del más alto nivel en la estructura del Estado Colombiano.

Esta entidad cuenta con una misión puntual que está orientada a posicionar el mérito y la igualdad en el ingreso y desarrollo del empleo público.

Adicionalmente, cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, de esta forma la CNSC no hace parte de ninguna de las ramas del poder público.

Además, se debe destacar que la CNSC es responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, con excepción de las que tengan carácter especial. En otras palabras, la CNSC es la entidad encargada de organizar los concursos para proveer los empleos en el sector público.

Le puede interesar Convocatorias CNSC 2025: Paso a paso para registrarse, ingresar y participar en concursos de méritos

Ahora, la entidad tiene constantemente ciertas convocatorias activas, vigentes y dentro de esas se lleva un respectivo proceso en donde hay fases en las cuales los aspirantes deben pasar para avanzar.

Una de estas convocatorias es el Territorial 10, de los cuales ya se publicaron los resultados.

En W Radio le contamos cómo puede consultar los resultados por medio de la plataforma SIMO.

¿Cuándo se publicaron los resultados?

Pues bien, el CNSC explicó que los resultados de esta convocatoria se publicaron el pasado sábado, 9 de agosto.

"Es importante tener en cuenta que esta publicación excluye a los aspirantes a empleos de Agentes de Tránsito (OPEC 221869, 221675, 222551, 221838 y 221788), Subcomandante de Tránsito (OPEC 222560) y Técnico Operativo de Tránsito (OPEC 222559 y 222576), hasta tanto se adopte una decisión de fondo en la actuación administrativa iniciada mediante Auto No. 227 de 2025“, agregó la entidad.

Por otro lado, la entidad puntualizó: " Los aspirantes que lo consideren necesario podrán presentar reclamación contra los resultados obtenidos y solicitar el acceso al material de las pruebas escritas, durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación, es decir, desde las 00:00 horas del lunes 11 de agosto hasta las 23:59 horas del viernes 15 de agosto de 2025“.

¿Cómo revisar los resultados?

La CNSC explicó que para consultar los resultados se debe ingresar a la plataforma SIMO con su respectivo usuario y contraseña.

Haciendo clic aquí puede ingresar a la plataforma: https://simo.cnsc.gov.co/

Allí, deberá seguir el paso a paso que se le indica para conocer los resultados.

Vea un video del paso a paso para consultar los resultados en la plataforma SIMO