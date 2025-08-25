Trabajo en Bogotá: ‘Talento Capital’ abrió 50 vacantes para auxiliares, listado de cargos y más

Bogotá

En muchas ocasiones encontrar trabajo se puede convertir en un trabajo tedioso cuando no hay muchas vacantes de empleo o cuando se exigen diversos requisitos que complican el proceso de selección; sin embargo, ‘Talento Capital’ dio apertura a nuevos puestos de trabajo.

“Acceda a 50 vacantes laborales para auxiliares de cocina, auxiliares de producción, auxiliares de bodega y auxiliares de planta con ‘Talento Capital’. Postúlese de manera presencial en Chapinero este martes 26 de agosto de 2025 a la convocatoria de Agencia Distrital de Empleo de Bogotá“, expone la Alcaldía.

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

Se trata de una convocatoria de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Entre las 50 vacantes disponibles hay disponibilidad de cargos en:

Auxiliar de cocina.

Auxiliar de producción.

Auxiliar de bodega.

Auxiliar de planta.

¿Cómo participar de la convocatoria?

Para participar de esta convocatoria virtual de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en alianza con PGATEGOURMET que ofrecen vacantes laborales para jóvenes con formación desde bachilleres.

Detalles de las vacantes:

Fecha: Martes 26 de agosto de 2025.

Martes 26 de agosto de 2025. Horario: 9:00 de la mañana a 11:00 de la mañana.

9:00 de la mañana a 11:00 de la mañana. Lugar: Calle 59 #13-33 en Chapinero, Edificio Pasaje Galvis Oficina 124, segundo piso.

¿Cómo acceder a las vacantes laborales y ferias de empleabilidad en Bogotá?

Cada semana se publica en el Portal Bogotá las vacantes disponibles, requisitos y otros datos para que los interesados puedan acceder a estas ofertas. Es importante tener la hoja de vida actualizada y realizar los registros en la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Conozca las convocatorias laborales de cada semana y las ferias disponibles de ‘Talento Capital’, ingresando a: Trabajo sí hay en Bogotá, haga clic aquí . Para acceder a las ofertas de empleo, las personas deben registrar su hoja de vida en www.bogotatrabaja.gov.co y en www.serviciodeempleo.gov.co. Estas plataformas agilizan el proceso de conexión entre los candidatos (as) y los empleadores. Una vez registrados, pueden buscar las vacantes de su interés con las palabras clave o número de vacante y postularse de manera rápida y sencilla.

Hay que destacar que las vacantes y ofertas laborales disponibles no tienen ningún costo y no se hacen intermediaciones para estos procesos.