Requisitos concurso SENA 4 2025: ¿Qué certificación de educación piden? CNSC explica

La Junta Nacional de Sindesena, a través de su página web oficial, informó que la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) confirmó las fechas de inscripción del proceso de selección Concurso SENA 4 (Proceso No. 2669), tanto para la modalidad de ascenso como para la modalidad abierta.

Cabe recordar que, con este proceso, miles de aspirantes buscan avanzar en su carrera pública o integrarse al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El Concurso SENA 4 ofrece 1.801 vacantes en distintos niveles profesionales dentro del SENA.

Entre las vacantes disponibles se encuentran: asesor, profesional, instructor, técnico y asistencial, cubriendo tanto ascensos internos como nuevas incorporaciones.

Una vez los aspirantes hayan realizado con éxito su inscripción, se avanza a la etapa de verificación de requisitos en la cual la entidad se cerciora de que los aspirantes cumplan con el perfil exigido de acuerdo con cada vacante.

Posteriormente, se presentan las pruebas escritas que evalúan dos tipos de competencias: funcionales (con carácter eliminatorio) y comportamentales (con carácter clasificatorio). Además, de valoran los estudios y la experiencia laboral, asignándoles puntajes.

Cuando se cumplan todos los pasos anteriores, las personas que hayan superado las etapas aparecerán en una lista ordenada por mérito en la Oferta Pública de Empleos (OPEC) correspondiente, de la que se asignan los nombramientos.

Requisitos

De acuerdo con el CNSC, estos son los requisitos para el concurso SENA 2025:

Si quiere inscribirse a las vacantes ofertadas en modalidad Ascenso “debe ser servidor público con derechos de carrera administrativa en el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA”.

Si se inscribe en un empleo en Modalidad de Ascenso NO podrá inscribirse a un empleo en modalidad Abierto.

Actualizar la documentación con que va a participar en el proceso de selección, en caso de que a ello haya lugar, antes del cierre de las inscripciones y/o antes de formalizar su inscripción.

¿Qué certificación de educación piden para el concurso SENA 4?

Según el acuerdo del concurso SENA 4 la documentación especial para la verificación de los requisitos mínimos es:

Instructor agrosena

Contar con título de educación superior

Una certificación académica en alguno de los siguientes campos: Asistencia Técnica, Extensión Rural o Formulación y Evaluación de Proyectos.

Además, deberán contar con "meses de experiencia, distribuidos de la siguiente manera: (...) meses estarán relacionados con experiencia docente, (...) meses estarán relacionados con el ejercicio de la profesión u oficio objeto de la formación profesional y (...) meses estarán relacionados con asistencia técnica o extensión rural o formulación, implementación, desarrollo y seguimiento a proyectos productivos agropecuarios, agroindustriales y/o formación profesional".

Profesional SENNOVA

Contar con título de educación superior

Una certificación académica en: Fortalecimiento de las Capacidades en Marco Lógico, Fortalecimiento de las Capacidades en Propiedad Intelectual para Investigadores, Escritura y Producción Intelectual, Escritura de Artículos Científicos y Tecnológicos, Herramientas y Competencias para la Generación de Innovación o Definición de Indicadores de Innovación y Vigilancia Tecnológica.

Profesor e instructor Bilingüismo

Contar con título de educación superior

Para el empleo de Profesional Grado 08, del proceso Gestión de la Formación Profesional Integral, programa: Bilingüismo: “Certificación internacional de dominio del inglés en nivel B2 según el Marco Común Europeo de Referencia MCER. Las certificaciones deben corresponder a la lista de exámenes aprobados por la NTC5580 (IcontecMen), y aquellas normas que la modifiquen, actualicen o sustituyan, tener una vigencia de 2 años, corresponder a las 4 habilidades de dominio de lengua (Listening, Reading, Speaking, Writing)”.

Para el empleo de Instructor Grado 01-20 del proceso Gestión de la Formación Profesional Integral, programa: Bilingüismo, Red de Conocimiento: Enseñanza de Idiomas: “Nivel de lengua mínimo B2 de acuerdo al MCER. Los exámenes admitidos deben corresponder a la lista de exámenes aprobados por la NTC5580 (Icontec-Men), y aquellas normas que la modifiquen, actualicen o sustituyan, tener una vigencia de 2 años, corresponder a las 4 habilidades de dominio de lengua (Listening, Reading, Speaking, Writing)”.

Además, la entidad señala que "para el nivel de inglés B2 requerido en el MEFCL del SENA, para estos empleos, se validará el puntaje total que demuestre el aspirante con el documento que acredite el nivel asignado en las matrices establecidas para dicho examen en la Resolución 18035 de 2021″.

¿Cómo inscribirse al Concurso SENA 4?

Para inscribirse al Concurso SENA 4, los aspirantes deben seguir los siguientes pasos:

Pagar los derechos de participación: El valor varía de acuerdo con el nivel del cargo, entre $71.200 para asesor, profesional e instructor, y $47.450 para técnico y asistencial.

Formalizar la inscripción en la plataforma SIMO 4.0: Debe completar el registro, adjuntar documentos escaneados (cédula, diplomas, certificados laborales, tarjeta profesional si es requerida) y confirmar la postulación correspondiente.

La entidad aclara que pagar los derechos no significa que la inscripción queda hecha automáticamente. Para que el registro sea oficial, se debe registrar y confirmar la postulación en el portal SIMO.