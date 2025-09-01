Concurso SENA 4, CNSC: Confirman cronograma de inscripciones para ascenso e ingreso

Imagen de referencia de getty Images y CNSC - SENA

La Junta Nacional de Sindesena, a través de su página web oficial, informó que la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) confirmó las fechas de inscripción del proceso de selección Concurso SENA 4 (Proceso No. 2669), tanto para la modalidad de ascenso como para la modalidad abierta.

Cabe recordar que, con este proceso, miles de aspirantes buscan avanzar en su carrera pública o integrarse al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Una vez los aspirantes hayan realizado con éxito su inscripción, se avanza a la etapa de verificación de requisitos en la cual la entidad se cerciora de que los aspirantes cumplan con el perfil exigido de acuerdo con cada vacante.

Posteriormente, se presentan las pruebas escritas que evalúan dos tipos de competencias: funcionales (con carácter eliminatorio) y comportamentales (con carácter clasificatorio). Además, de valoran los estudios y la experiencia laboral, asignándoles puntajes.

Una vez se surtan todos los pasos anteriores, las personas que hayan superado las etapas aparecerán en una lista ordenada por mérito en la Oferta Pública de Empleos (OPEC) correspondiente, de la que se asignan los nombramientos.

¿Qué ofrece el Concurso SENA 4?

El Concurso SENA 4 ofrece 1.801 vacantes en distintos niveles profesionales dentro del SENA.

Entre las vacantes disponibles se encuentran: asesor, profesional, instructor, técnico y asistencial, cubriendo tanto ascensos internos como nuevas incorporaciones.

¿Cuál es el cronograma del Concurso SENA 4?

El CNSC confirmó que la fase de venta de derechos de participación e inscripciones se adelantará en dos momentos:

Modalidad Ascenso (dirigida a servidores públicos del SENA con carrera administrativa): Desde el 8 de septiembre hasta el 19 de septiembre de 2025.

Modalidad Abierta (para el público en general): Desde el 16 de octubre al 18 de noviembre de 2025.

¿Cómo inscribirse al Concurso SENA 4?

Para inscribirse al Concurso SENA 4, los aspirantes deben seguir los siguientes pasos:

Pagar los derechos de participación: El valor varía de acuerdo con el nivel del cargo, entre $71.200 para asesor, profesional e instructor, y $47.450 para técnico y asistencial.

Formalizar la inscripción en la plataforma SIMO 4.0: Debe completar el registro, adjuntar documentos escaneados (cédula, diplomas, certificados laborales, tarjeta profesional si es requerida) y confirmar la postulación correspondiente.

La entidad aclara que pagar los derechos no significa que la inscripción queda hecha automáticamente. Para que el registro sea oficial, se debe registrar y confirmar la postulación en el portal SIMO.

