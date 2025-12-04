CNSC abrió Territorial 12 en SIMO: ¿Ya hay anexo? Son 1400 vacantes disponibles

La CNSC, encargada de administrar y vigilar la carrera administrativa en Colombia, en su objetivo de asegurar el ingreso a empleos públicos a personas por merito, igualdad de oportunidades y transparencia, ha abierto una nueva convocatoria laboral que incluye un total de 1.419 vacantes alrededor del territorio colombiano.

Las modalidades que podrá encontrar en esta oferta son de carácter Abierto y Ascenso, por lo que la convocatoria está disponible tanto para la ciudadanía en general como para los servidores públicos en búsqueda de un ascenso interno y vertical.

Además, de las 1419 vacantes habrá distintos niveles a los que podrá aplicar, así como profesional, técnico y asistencial, por lo que la entidad invita a la ciudadanía a revisar el listado de empleos y completar los pasos de postulación.

¿Cómo aplicar a la convocatoria Territorial 12 en SIMO?

Ingrese a la página oficial de SIMO dando clic AQUÍ .

Seleccione ‘proceso de selección territorial 12’ en la casilla de ‘procesos de selección’.

Oprima buscar. Allí encontrará las 1419 vacantes disponibles.

Consulte y lea los requisitos de las vacantes de interés.

Inicie sesión o regístrese en la plataforma de SIMO.

Seleccione las opciones que más le llaman la atención en ‘Favoritos’.

Confirme el empleo al que va a participar (solo se puede inscribir para una vacante).

Al momento de que la inscripción se encuentre habilitada, comience el proceso de inscripción.

Realice el pago de participación dependiendo del cargo al que va a concursar

71.200 pesos para los cargos de asesor, profesional e instructor.

47.450 pesos para los cargos técnico y asistencial.

Realice las pruebas escritas, donde evaluarán conocimientos y habilidades en las áreas seleccionadas.

Tome en cuenta que, al seleccionar un empleo no podrá realizar ningún tipo de cambio, pues solo se puede inscribir a un empleo de los ofertados. Además, si se inscribe en un empleo de modalidad Ascenso, no podrá inscribirse a un empleo en modalidad Abierto.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la convocatoria?

Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad.

Registrarse en el SIMO.

Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección.

Presentarse cumplidamente en las fechas y bajo los parámetros establecidos por la CNSC, las diferentes pruebas y demás actividades previstas para este proceso de selección.

No encontrarse incurso en causales constitucionales y/o legales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de posesionarse.

No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección y/o que persistan al momento de posesionarse.

