Se hundió la reforma tributaria del Gobierno Petro: Comisión Cuarta del Senado archivó el proyecto
Si solo una de las comisiones negaba el proyecto, se archivaba en su totalidad.
Congreso de la República de Colombia. | Foto: Getty Images
Se hundió la reforma tributaria del Gobierno Petro que buscaba recaudar $16 billones. La votación de la ponencia positiva en la Comisión Cuarta del Senado quedó 9 por el No y solo 4 por el Sí.
Noticia en desarrollo.
Este fue el momento en el que se informó del archivo del proyecto:
Escuche la noticia completa a continuación:
