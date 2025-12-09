Congreso de la República de Colombia. | Foto: Getty Images

Se hundió la reforma tributaria del Gobierno Petro: Comisión Cuarta del Senado archivó el proyecto

Se hundió la reforma tributaria del Gobierno Petro que buscaba recaudar $16 billones. La votación de la ponencia positiva en la Comisión Cuarta del Senado quedó 9 por el No y solo 4 por el Sí.

Si solo una de las comisiones negaba el proyecto, se archivaba en su totalidad.

Noticia en desarrollo.

Este fue el momento en el que se informó del archivo del proyecto:

Escuche la noticia completa a continuación:

