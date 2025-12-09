Actualidad

Se hundió la reforma tributaria del Gobierno Petro: Comisión Cuarta del Senado archivó el proyecto

Si solo una de las comisiones negaba el proyecto, se archivaba en su totalidad.

Congreso de la República de Colombia. | Foto: Getty Images

Se hundió la reforma tributaria del Gobierno Petro que buscaba recaudar $16 billones. La votación de la ponencia positiva en la Comisión Cuarta del Senado quedó 9 por el No y solo 4 por el Sí.

Noticia en desarrollo.

Este fue el momento en el que se informó del archivo del proyecto:

