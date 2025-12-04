Se levantó otra vez el debate de la reforma tributaria en medio de supuestas “jugaditas”

Sobre las 8:00 de la noche de este miércoles, 3 de diciembre, las comisiones económicas conjuntas volvieron a levantar la sesión en la que se debatía la reforma tributaria. Y no hubo decisión sobre el futuro del proyecto con el que el Gobierno busca recaudar 16 billones.

En las comisiones Tercera y Cuarta del Senado la oposición tenía los votos para hundir el proyecto. Sin embargo, nuevamente fue la Comisión Cuarta de la Cámara la que frustró la votación rompiendo el quórum.

Pues hubo varios reclamos de la oposición sobre supuestas jugaditas del Gobierno y de la mesa directiva de las comisiones económicas, presidida por el representante Wilmer Castellanos, del Partido Alianza Verde.

Según denunciaron, una primera jugadita sería que Castellanos inició la votación en la Comisión Cuarta, a sabiendas de que varios representantes no estaban en el recinto y que se iba a tener que levantar la sesión por falta de quorum.

En todo caso, una vez comenzó la votación, Castellanos permitió que congresistas regresaran para completar el quorum, pero, cuando eso ocurrió, pidió repetir la votación. Y, al repetirse, otra vez se rompió el quórum decisorio y decidió levantar la sesión.

El debate se retomará el próximo martes. Y aunque el Gobierno ha intentado, por lo menos dos veces, aplazar la decisión, lo cierto es que las mayorías las tendría la oposición, por lo menos en el Senado.