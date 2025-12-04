Petro dice que dificultades para aprobación de la reforma tributaria afectarían el metro de Bogotá

El presidente Gustavo Petro durante la IV cumbre CELAC-UE, el 9 de noviembre de 2025. FOTO: Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que las dificultades para aprobar la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República no afecta únicamente al Gobierno, sino al país.

“Toda deuda no es más que impuestos futuros. Las mayorías de oposición en la comisión tercera económica, creyendo falsamente ahorcar financieramente el programa del Gobierno por odio político, lo que hace es encarecer la deuda y trasladarla al futuro”, aseguró.

El presidente Petro también aseguró que ante esta situación de déficit en el presupuesto, se hace necesario ajustar el gasto en inversión en grandes proyectos entre ellos el metro de Bogotá.

“Dada la estructura constitucional del gasto presupuestal, no se puede recortar el gasto por decenas de billones de pesos ni en la deuda, es decir impagarla, ni en el gasto social, luego solo se puede hacer el recorte en inversión, que no es más que las carreteras 4G y el metro de Bogotá”, señaló el presidente Petro.

Finalmente, el presidente Petro señaló que si no se logra la reforma en este Gobierno, tendrá que hacerlo el próximo, pero advirtió que “el tiempo financiero perdido, le hará pagar al país decenas de billones de pesos innecesariamente”.