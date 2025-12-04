Petro se reunió con actores sociales y económicos de Venezuela para buscar salida democrática en ese país

El presidente Gustavo Petro durante la IV cumbre CELAC-UE, el 9 de noviembre de 2025. FOTO: Presidencia

Luego de su compromiso en El Tarra, en el Catatumbo, donde el presidente Gustavo Petro llegó para inaugurar el colegio Universidad de ese municipio, se desplazó hasta Cúcuta para reunirse con distintos actores políticos, económicos y sociales de Venezuela, con el propósito de buscar una salida democrática para el vecino país, ante una posible intervención de los Estados Unidos.

“Me he reunido en Cúcuta con fuerzas sociales, empresariales y obreras de Venezuela. Quieren ser una voz que rechace toda forma de violencia sobre su país y abrir un proceso de acuerdo Democrático nacional ”, aseguro el presidente Petro en su cuenta de X.

Dentro de los asistentes a la reunión estuvieron el líder político Eric Ondarroa, el académico, Jesús ‘Chuo’ González, el ex dirigente gremial y empresario Ricardo Cusanno y el también opositor Pablo Zambrano.

La reunión se registró en medio de la tensión que viven Estados Unidos y Venezuela, por cuenta de una posible acción militar por parte del gobierno norteamericano en el vecino país.

Cabe señalar que en las últimas horas se emitió una alerta por parte el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la que piden a los ciudadanos norteamericanos que eviten viajar o permanecer en territorio venezolano.