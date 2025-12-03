Desempleo en Pereira sigue en reducción y se ubica entre los más bajos del país, según el DANE

El más reciente reporte de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, ubica al área metropolitana de Pereira como la cuarta con menor desempleo en Colombia durante el trimestre móvil agosto–octubre de 2025.

La tasa pasó de 11,6 % en 2024 a 7,3 % en 2025, reflejando un entorno económico más dinámico y una capacidad creciente para generar oportunidades laborales.

En cuanto a la tasa de desempleo individual por ciudades, Pereira pasó de 10,9 % a 7,9 %, lo que representa 19.799 personas ocupadas adicionales frente al mismo trimestre móvil del año anterior.

Cristian Toro, secretario de Desarrollo Económico de Pereira, resaltó que estos indicadores responden al trabajo articulado entre sector público y privado, que está orientado a la generación de nuevas oportunidades, el fortalecimiento empresarial y la promoción de sectores estratégicos.

“hoy estamos muy contentos de poder contarles que Pereira ha logrado estar ya en el top 5 de las ciudades con menos tasa de desocupación en Colombia; esto representa para la ciudad más de 36.532 nuevos pereiranos ocupados, y nos alegra muchísimo el corazón saber que estamos haciendo una buena gestión que nos permite seguir generando beneficios económicos desde el empleo para todos los pereiranos.”

En materia de informalidad, Pereira se posicionó como la quinta ciudad con menor informalidad laboral del país, un indicador clave que evidencia mejores condiciones y mayor protección social para los trabajadores.

Actualmente, el área metropolitana cuenta con 323 mil personas ocupadas, impulsadas principalmente por tres sectores que sostienen gran parte de la actividad económica: