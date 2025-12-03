Gobierno anunció paquete de medidas para contener el alza del gas para hogares, taxis y comercios

A partir del 1 de diciembre empezaron los incrementos en el precio del gas y por eso el Gobierno ya estableció las medidas que tomará para regular el precio del gas residencial, vehicular y comercial.

Lo que señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, es que ya está listo un proyecto de decreto para estabilizar el precio del gas en el corto y mediano plazo.

“Nuestro objetivo es claro: proteger a los hogares colombianos, a los pequeños negocios y a quienes más están sintiendo el impacto del incremento en el precio del gas”, afirmó el jefe de la cartera de Minas.

Además, resaltó que expedirá una resolución que permitirá que toda la nueva oferta de gas nacional sea contratada a un precio justo y de manera inmediata, evitando presiones adicionales sobre la tarifa.

En línea con eso, aseveró que activó un plan para implementar 20 medidas urgentes y estructurales para garantizar el abastecimiento en todo el país, cubrir la demanda y frenar prácticas especulativas que podrían afectar a los pequeños consumidores y a la industria.

Y es que según le dijo Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, a La W, el sector residencial puede estar tranquilo pues no habrá incrementos superiores al IPC (inflación), que es el incremento normal en un servicio público domiciliario, “con la excepción del Eje Cafetero y Antioquia, donde observamos, porque esas contrataciones vencieron el 30 de noviembre, las que tenían como destino cubrir la demanda residencial, que hay un incremento entre un 20% y un 25% por ciento”.