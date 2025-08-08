Procuraduría pide mantener en el cargo a la fiscal general Luz Adriana Camargo

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Sección Quinta del Consejo de Estado que deje en firme la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación, esto en el marco de la demanda que busca la nulidad de su nombramiento alegando irregularidades en el proceso.

Contrario a lo planteado por los demandantes, el Ministerio Público consideró que no se presentaron inconsistencias ni en el proceso de votación ni en la conformación de la terna, entre otros puntos que habían sido alegados por los accionantes de la nulidad electoral.

Por ejemplo, en el asunto concreto de los cuestionamientos a la legalidad de la terna tras la renuncia de la candidata Amelia Pérez, el ente de control en su concepto señaló que la elección no fue viciada porque la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta a las tres candidatas.

“La elección se llevó a cabo en torno a tres candidatas incluida la eventual dimitente Amelia Pérez Parra (...) La presentación del acto unilateral de renuncia, libre y espontánea no se efectuó ante el órgano que la postuló y se impuso el respeto por el mandato constitucional”, concluyó la Procuraduría.

Al mismo tiempo, el Ministerio Público descartó los planteamientos que alegaban falta de cuota de género masculino en la terna de tres mujeres; asimismo, en torno a las supuestas presiones contra los magistrados para que no votaran por Amelia Pérez la Procuraduría se amparó en las mismas conclusiones de la Corte, que negó cualquier apremio o acoso externo o incluso algún sesgo en contra de Amelia Pérez.

Para el ente de control “el proceso de selección obedeció a un trámite normal de escogencia al interior de un cuerpo colegiado, en el que las candidaturas oscilaron hasta que se abrió el camino por quien se consideró la persona más idónea para el cargo, y por consiguiente, obtuvo los votos para ser elegida”.