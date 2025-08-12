Fiscalía pedirá cerrar la investigación contra la exministra Cecilia Álvarez por caso Odebrecht

El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Sandoval, le notificó a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia su solicitud de retirar el escrito de acusación en contra de la exministra Cecilia Álvarez por el caso Odebrecht.

En cambio de proceder a la acusación y llamado a juicio contra la exministra de Transporte, el fiscal Sandoval pidió variar la naturaleza de la audiencia para solicitar, mediante petición de preclusión, el cierre de la investigación contra la exministra.

Según fuentes en la Fiscalía, consideran que no había elementos probatorios que pudiesen comprometer penalmente a Cecilia Álvarez por este escándalo. La exministra es procesada por presuntamente haber incidido irregularmente en la adjudicación del otrosí Ocaña - Gamarra en favor de la multinacional brasileña que sobornó a distintos funcionarios en varios países de Latinoamérica.

La solicitud de retiro del escrito de acusación se produce apenas a un día de la audiencia de acusación que estaba fijada para este miércoles 13 de agosto. De ser avalada por los magistrados la petición del ente investigador, significaría una acusación más que se le caería a la fiscalía del fiscal Francisco Barbosa, ya que durante su administración se imputó cargos a Álvarez Correa en 2023.