Corte Suprema condena a excongresista del uribismo por dar títulos de bachiller a cambio de votos

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 5 años y 6 meses de prisión al exrepresentante a la Cámara, Gustavo Londoño García, del Centro Democrático, tras haber ofrecido títulos de bachiller y capacitaciones de un instituto llamado Petroschool, los cuales no contaban además con respaldo legal, y fueron ofrecidos a comunidades vulnerables en el Vichada a cambio de que votaran por Londoño García.

La Corte Suprema de Justicia rechazó que tal estrategia liderada por el excongresista del uribismo “transformó una necesidad social del acceso a la educación, en un instrumento de manipulación clientelista”.

De hecho, en la investigación los magistrados establecieron que la estrategia criminal de compra de conciencias por parte del congresista comenzó en su propia sede de campaña y contó con el apoyo del rector del colegio Petroschool.

“El voto ciudadano constituye un derecho y su ejercicio libre e informado es la base de la democracia, por lo que ofrecer dádivas o beneficios a cambio de sufragios constituye una grave afectación a la transparencia electoral y a la legitimidad de las instituciones” sentenció la Sala de Primera Instancia.

Los magistrados, asimismo, determinaron conceder la prisión domiciliaria al congresista, la cual se haría efectiva en el momento en que el fallo quedase en firme, de ser apelado ante la Sala de Casación Penal de la Corte.