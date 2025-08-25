Estos son los detalles del fallo que confirmó la absolución de Alex Saab. Foto: Getty Images.

Se conocieron los detalles del fallo del Tribunal Superior de Barranquilla que confirmó la absolución del empresario y actual ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, Alex Saab, del proceso penal en su contra por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, estafa agravada y exportación o importación ficticia.

En dicho caso, donde figuró como víctima Bancóldex, Saab realizó una reparación integral del daño económico, quedando extinguida la acción jurídica.

Según detalló el documento de la Sala Penal, la indemnización fue de $452.371.596 de pesos.

Adicionalmente, el despacho consideró que, las acusaciones contra el empresario carecían de sustento, explicando que no se comprobó la configuración de ningún delito.

Por la situación, decidió mantener la absolución decretada en primera instancia.

“Señálese que permanece la absolución decretada en primera instancia y confirmada por esta Sala en relación con los otros delitos por los que se llevó a cabo el juicio oral”, se lee en el documento de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla.

El fallo se produjo como respuesta a una apelación que había sido interpuesta por Bancóldex.

El caso ocurrió en 2009, por una exportación fallida de prendas de vestir a Australia. Con la decisión, el empresario quedó libre de procesos judiciales en Colombia.

