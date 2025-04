Juzgado ordenó millonario embargo contra Álex Saab y su exesposa

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Barranquilla ordenó embargar al actual ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, Álex Saab.

La orden se emitió en el marco de un proceso contra las empresas Shatex S.A y JACADI DE COLOMBIA S.A.

La medida cautelar se dicta también sobre la exesposa de Saab, Cynthia Eugenia Certain Ospina.

“Decretar el embargo y secuestro de las sumas de dinero que tengan o llegaren a tener los demandados SHATEX S.A., identificado con NIT No. 802.085.350-9; JACADI DE COLOMBIA S.A., identificada con NIT. No. 802.019 420,4- ALEX NAIM SAAB MORAN, CYNTHIA EUGENIA CERTAIN OSPINA”, señala el juzgado.

De acuerdo con el despacho, fue decretado el embargo y secuestro de los dineros que tenga la expareja y las empresas antes mencionadas, por una suma máxima de $831 millones de pesos.

La cifra corresponde al valor de la liquidación de un crédito a nombre de los señalados y por el que se emitió la sentencia.

“Limitese la medida cautelar en la suma de ochocientos treinta y un millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y cuatro pesos con cinco centavos ($831.249.994,05), correspondiente al valor de la liquidación del crédito”, se lee en el documento jurídico.

Por otro lado, se advierte que la medida deberá ser inscrita siempre y cuando sean montos legalmente embargables y éstos “no exceda los limites de inembargabilidad”.

Cabe recordar que este año otro juzgado de la ciudad negó la extinción de dominio sobre varios bienes de Saab en Barranquilla.

En ese caso, el despacho determinó que no se logró comprobar que existiera un patrimonio económico injustificado por parte de Saab o alguna irregularidad sobre la adquisición de los bienes, que incluían una mansión en la capital del Atlántico.

Escuche W Radio en vivo aquí