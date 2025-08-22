Cancillería justificó orden que prohíbe a funcionarios entregar información a la prensa

Luego de que La W revelara que la Cancillería emitió un memorando en donde le prohíbe a sus funcionarios entregar información a terceros, particularmente a medios de comunicación, ya sea en privado o en público, el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre la polémica.

Lea también: Procuraduría inspecciona la Cancillería por irregularidades en trámites de Carlos Ramón González

Según la cartera de Exteriores, como responsable de los asuntos internacionales del país, “emite periódicamente este tipo de comunicaciones internas a los funcionarios de la entidad con directrices e información de interés”. Por eso señalan que el documento:

“Hace parte de los documentos internos de la entidad e incluye indicaciones y obligatoriedades para los funcionarios públicos, amparadas en las leyes que rigen a los empleados de entidades del orden nacional, en particular las referidas a las responsabilidades que implican declaraciones a medios de comunicación sobre asuntos nacionales privados como lo son las relaciones exteriores del país, las cuales en ocasiones gozan de reserva por seguridad nacional”, explican.

Dentro del documento revelado por La W se subraya que la responsable de dar declaraciones a medios de comunicación “es la señora ministra de Relaciones Exteriores (Rosa Villavicencio), quien, de manera subsidiaria, podrá autorizar la pertinencia y oportunidad para que otro funcionario ofrezca declaraciones a los medios de comunicación”.

Y así, explican que se debe solicitar y “obtener previa autorización de la ministra”, para los siguientes fines:

Hacer declaraciones, dar opiniones, revelar asuntos tramitados o de los que hubiere tenido conocimiento por razón de sus funciones.

o de los que hubiere tenido conocimiento por razón de sus funciones. Prestar colaboración en periódicos y otros medios de comunicación sobre temas que puedan comprometer al país.

sobre temas que puedan comprometer al país. Hacer uso particular de información o documentos no públicos que se ha producido, recibido o conocido por razón del servicio, o tomar

Escuche W radio en vivo: