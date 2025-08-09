Actualidad

Rosa Villavicencio asumirá como canciller de Colombia en propiedad

La hoja de vida de Rosa Villavicencio, hoy ministra encargada, fue publicada en la página web de la Presidencia de la República.

Rosa Villavicencio. Foto: Cancillería

Este 9 de agosto, se conoció que la canciller encargada Rosa Villavicencio asumirá el cargo en propiedad.

Noticia en desarrollo...

