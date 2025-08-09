Rosa Villavicencio asumirá como canciller de Colombia en propiedad
La hoja de vida de Rosa Villavicencio, hoy ministra encargada, fue publicada en la página web de la Presidencia de la República.
Este 9 de agosto, se conoció que la canciller encargada Rosa Villavicencio asumirá el cargo en propiedad.
La hoja de vida de la hoy ministra encargada fue publicada en la página web de la Presidencia de la República.
Noticia en desarrollo...
