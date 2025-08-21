Corte Suprema deja en firme condena al periodista Miller Rubio por nexos con ‘Pedro Orejas’

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 4 años y 2 meses de prisión en contra del periodista Miller Rubio, por su relación irregular con el llamado ‘Zar de las Esmeraldas’, Pedro Nel Rincón Castillo, ‘Pedro Orejas’.

Los magistrados determinaron que el periodista traspasó la protección constitucional de su oficio para convertirse en un eslabón de una estrategia comunicacional criminal para favorecer a la organización delincuencial de ‘Orejas’.

“Como periodista de un reconocido y prestigioso noticiero de televisión a, literalmente, fabricar noticias falsas en una actividad que incluyó el diseño de una estrategia comunicacional que implicaba inventarse fuentes, las declaraciones, difundirlas en televisión y presionar autoridades” se lee en la sentencia.

La Corte reprochó que “un periodista oficie como propagandista o asesor de comunicaciones de una organización criminal para dedicarse a minimizar, a esconder o a disimular sus actividades delictivas para obtener beneficios económicos o jurídicos para la organización”.

Así las cosas, la Corte dispuso que se libre la respectiva orden de captura para que Miller Rubio cumpla la pena determinada en primera instancia, es decir, en prisión domiciliaria.