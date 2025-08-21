Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, va a juicio en la Corte Suprema
Los magistrados decidieron acusarlo por presuntos delitos derivados de malas gestiones en su UTL.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia formuló resolución de acusación y llevará a juicio al senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez.
Los magistrados determinaron acusar al congresista de esa colectividad por presuntas irregularidades y delitos en la vinculación de una funcionaria a su UTL.
De acuerdo con la resolución de acusación, una mujer figuró por cerca de cuatro años como trabajadora de la Unidad de Trabajo Legislativo, sin que al parecer cumpliera actividad alguna y los salarios habrían sido cobrador por personas cercanas al senador Jiménez.
El ponente del caso es el magistrado César Augusto Reyes. La Sala acusó a Carlos Abraham Jiménez por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.