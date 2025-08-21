Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, va a juicio en la Corte Suprema

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia formuló resolución de acusación y llevará a juicio al senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez.

Los magistrados determinaron acusar al congresista de esa colectividad por presuntas irregularidades y delitos en la vinculación de una funcionaria a su UTL.

De acuerdo con la resolución de acusación, una mujer figuró por cerca de cuatro años como trabajadora de la Unidad de Trabajo Legislativo, sin que al parecer cumpliera actividad alguna y los salarios habrían sido cobrador por personas cercanas al senador Jiménez.

El ponente del caso es el magistrado César Augusto Reyes. La Sala acusó a Carlos Abraham Jiménez por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.