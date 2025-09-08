Contraloría advirtió presunto daño fiscal por pago de medicamentos de COHAN

La Contraloría General de la República realizó una auditoría a la Cooperativa de Hospitales de Antioquia –COHAN– e identificó dos hallazgos con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, por más de 3.000 millones de pesos.

Los hallazgos se relacionan con pagos indebidos por medicamentos que no debieron ser adquiridos con recursos del sistema general de seguridad social en salud y muestras médicas como el Imbruvica, cuyo uso es gratuito y regulado en el país. En este caso, el presunto daño fiscal ascendería a los $1.251 millones.

Por otro lado, la Contraloría también halló que hubo reconocimiento de mayores valores en medicamentos con precio regulado, lo que pondría en riesgo por detrimento patrimonial cerca de 1.790 millones de pesos.

Lo anterior, según la Contraloría, debido a pagos superiores a los permitidos por la regulación oficial de precios vigente, establecida por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.

Para el caso del pago por muestras médicas, la Contraloría dio traslado a la Procuraduría General de la Nación por sus incidencias disciplinarias frente al tema de pagos por encima del valor establecido. El valor del presunto detrimento será trasladado a la Superintendencia de la Economía Solidaria, al tratarse de una entidad de naturaleza cooperativa.

