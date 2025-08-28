Contraloría advierte que falta medio billón de pesos para financiar las decisiones de la JEP

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que hay incertidumbre frente a los recursos necesarios para financiar las decisiones de la Justicia Especial para la Paz, que contengan sentencias que buscan reparar a las víctimas y que la Contraloría calcula en medio billón de pesos.

“Llamamos la atención en el caso de la JEP, porque ya se están emitiendo los fallos de los macrocasos. Tenemos estimado que esto puede tener un costo aproximadamente de unos 500.000 millones de pesos”, señaló el Contralor General.

El jefe del órgano de control aseguró que aunque se han desembolsado algunos recursos por parte del Ministerio de Hacienda para este propósito, preocupa que del medio billón que se requiere, el monto desembolsado es bajo.

“Se han desembolsado 20 mil millones de pesos, pero hay que prever eso porque el tema de la JEP viene funcionando desde hace muchísimo tiempo, las víctimas tienen una gran expectativa sobre ello Y no cumplirle a las víctimas terminaría entonces convirtiéndose en una revictimización”, agregó el Contralor Rodríguez.

El jefe de la Contraloría también pidió al Gobierno establecer un “tablero de control” que permita establecer las prioridades presupuestales.