“Se debe a nuestra reforma”: Petro destacó reducción de mortalidad materna durante su Gobierno

En la noche de este miércoles, 27 de agosto, el presidente Gustavo Petro adelantó una nueva alocución presidencial, en donde habló del sistema de salud del país y destacó las cifras de su gobierno en la reducción de mortalidad materna que asegura “se debe a nuestra reforma”.

Según Petro, en el año 2022 se registraron 278 y en 2023 bajó a 243 casos de mortalidad materna. “Bajo más en 2024 con 199 casos, una disminución de 28,4% desde que recibimos el gobierno en término de casos. En términos de la razón, hubo una reducción del 7,7%”. Por eso, el mandatario añadió: “en el sistema preventivo que es mirar una mujer embarazada hemos logrado un salto fundamental y es que ya no se lo dejamos a las EPS en general”

Añadió Petro: “la salud pública ha cobrado a través de miles de equipos básicos de salud en los territorios más pobres, una vigilancia de las personas en sus casas, en sus ranchos, en los lugares más apartados del país. Todos los años cuando han llegado a la semana 33 lo comparamos con 2025 y sigue bajando aún más, de tal manera que hasta la fecha los casos han bajado 55%”.