Fevcol denunció ocultamiento de bienes del exsecretariado de las Farc y pide su expulsión de la JEP

La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc presentó dos nuevos incidentes de incumplimiento que, según la organización, evidencian el ocultamiento de bienes por parte del exsecretariado de esa guerrilla, los cuales no habrían sido reportados para la reparación de las víctimas.

Además, la Federación solicita que los excombatientes sean apartados de la justicia transicional justo cuando están por conocerse las primeras sentencias.

De manera oficial, las extintas Farc declararon haber entregado 42.000 millones de pesos para reparar a las víctimas. Sin embargo, Fevcol sostiene que las propiedades presuntamente ocultas y que estarían bajo el control de testaferros superarían los 180.000 millones de pesos.

El primer reporte, presentado el 17 de julio de 2024, menciona bienes valorados en más de 100.000 millones de pesos. El segundo, radicado el 21 de agosto, señala propiedades cercanas a los 25.000 millones de pesos, presuntamente registradas a nombre de 17 testaferros. Finalmente, el tercer escrito, entregado el 22 de agosto ante el magistrado Camilo Suárez de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, relaciona activos por alrededor de 68.000 millones de pesos, que estarían bajo el control de seis personas identificadas como testaferros, según la documentación presentada por los abogados de las víctimas.

En el documento, Fevcol solicita que sean expulsados de la justicia transicional los siguientes exintegrantes del Secretariado de las Farc: