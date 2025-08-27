JEP abrió incidente de desacato contra la alcaldesa de Suan, Atlántico

Barranquilla

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que fue abierto un incidente de desacato contra la alcaldesa de Suan (Atlántico), Karolay Calvo Rivera, por incumplir la implementación de la Ruta de Memoria en el marco de la medida cautelar sobre el Canal del Dique.

Según la JEP, que también adoptó medidas correccionales, la funcionaria tendrá cinco días hábiles para presentar su defensa, a partir de la notificación del proceso el pasado 25 de agosto.

Entre los argumentos para abrir el proceso, se encontró que los informes enviados por Suan no contenían un cronograma de cumplimiento, no evidenciaron concertación plena con la Ruta del Cimarronaje y no incluyeron un plan de sostenibilidad del monumento conmemorativo.

Adicionalmente, la JEP cuestionó que la alcaldía se ausentara de manera injustificada a tres Mesas Técnicas.

A través de un comunicado, la jurisdicción detalló que, las acciones buscan restituir los derechos vulnerados de las comunidades afrodescendientes y de las víctimas del conflicto.

“Ante los reiterados incumplimientos, en junio la JEP reabrió las medidas cautelares debido a retrasos en la Ruta de Memoria que fue ordenada a las gobernaciones de Atlántico, Bolívar y Sucre, así como a 20 alcaldías de estos departamentos”, afirmó la JEP.