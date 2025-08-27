Contraloría advierte riesgos por proyecto de decreto que permitiría redistribuir vigencias futuras

Durante la presentación del informe de auditoria presentado por la Contraloría General de la República ante la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, el ente de control reiteró que, de materializarse unilateralmente la redistribución de las vigencias futuras tal como se plantea en un proyecto de decreto del Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Nación tendrían que pagar intereses remuneratorios de mora e incurrir en incumplimientos contractuales.

Por otra parte, el ente de control hizo varias advertencias en materia presupuestal, al señalar que el recaudo tributario, en el periodo enero a julio de 2025, se ubicó un 5,3% debajo de la meta del Gobierno, lo que para la Contraloría limita la capacidad fiscal del Estado y aumenta la presión sobre el balance presupuestal.

También llama la atención del ente de control que, con corte a julio de este año, se ha ejecutado el 45% del presupuesto vigente y en materia de inversión se ha ejecutado el 30%.

La Contraloría advirtió que el déficit presupuestal en 2024 fue de $55,4 billones, “el más alto en décadas” y que la inversión pública, al cierre de 2024, apenas llegó al 57%.

Cabe recordar que el gobierno del presidente Gustavo Petro suspendió la regla fiscal por los próximos tres años, y este año tiene como meta un déficit fiscal de 7.1% del PIB, uno de los más altos de la historia reciente.

Por otra parte, confirmó que el país está destinando más recursos al pago de la deuda que a la inversión para impulsar proyectos de desarrollo.