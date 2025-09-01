Contraloría advirtió que atención integral a primera infancia indígena no es eficaz ni pertinente

Según el informe intersectorial “Evaluación de la Atención Integral a la Primera Infancia Indígena en los Pueblos Declarados en Riesgo de Extinción Física y Cultural”, realizado por la Contraloría Delegada para Población Focalizada, el ICBF, que concentra el 80% de la oferta, redujo su inversión en la modalidad propia e intercultural de $367.283 millones en 2023 a $252.768 millones en 2024, lo que representa una reducción de un 31% entre los años 2023 y 2024, pese a que se expandió la cobertura a más municipios.

Advirtió la Contraloría que la cobertura de atención integral a madres gestantes indígenas es deficiente, lo que se ve reflejado en casos de mortalidad materna, ya que, del total de madres registradas en la Ruta de Atención Integral, solo el 23% recibió control prenatal y el 29% recibió aporte nutricional.

El órgano de control señaló además que 419 municipios con presencia de niños indígenas no cuentan con modalidades propias de atención y que, pese a que se registró un aumento, al pasar de 198.673 a 218.036 – de los cuales 162.187 pertenecen a pueblos en riesgo, los porcentajes de cobertura de la Ruta de Atención Integral “RIA” disminuyeron en 8 de 10 servicios que la componen.

Entre estos servicios, reveló el informe que menos del 50% de niños y niñas recibieron una valoración integral en salud. Solo el 38% recibió valoración nutricional, apenas el 29% tuvo formación familiar y menos del 1% accedió a actividades recreativas.