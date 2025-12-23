Cuánto vale la gasolina corriente y extra en Colombia: Valor del galón para diciembre de 2025

Para los conductores y transportadores en Colombia, el cierre de 2025 trae consigo un panorama mixto en cuanto a combustibles se refiere.

Mientras que el precio de la gasolina corriente ha mostrado una estabilidad importante en el último trimestre, el diésel, o también conocido como ACPM, recibió un ajuste reciente que impacta los costos de operación en plena temporada decembrina.

Una de las principales dudas de quienes planean viajar por carretera durante estas festividades es si hubo incrementos de última hora y cuál es la diferencia real entre tanquear con corriente o extra.

Si usted está preparando su presupuesto de viaje, a continuación le detallamos los valores vigentes para diciembre de 2025 y el comportamiento de los precios en las principales ciudades del país.

¿Cuál es el precio de la gasolina corriente en diciembre 2025?

De acuerdo con los últimos ajustes, el precio promedio de la gasolina corriente en las 13 ciudades principales de Colombia se sitúa en $15.967 por galón.

Este valor se ha mantenido sin grandes variaciones desde el pasado mes de octubre, brindando un respiro a los propietarios de vehículos particulares y motos.

Sin embargo, debido a las diferencias en el transporte y la sobretasa regional, el valor tiende a variar según la ciudad en la que se encuentre:

Villavicencio : Se mantiene como la ciudad con la gasolina más costosa, alcanzando los $16.493 pesos por galón.

: Se mantiene como la ciudad con la gasolina más costosa, alcanzando los por galón. Bogotá : El precio de referencia en la capital es de $16.393 pesos.

: El precio de referencia en la capital es de Cali : Los caleños pagan en promedio $16.403 pesos.

: Los caleños pagan en promedio Medellín: El valor se ubica en $16.316 pesos.

El valor se ubica en Pasto y Cúcuta: Continúan siendo las ciudades con los precios más bajos debido a que están cerca a la frontera con Venezuela, teniendo precios van entre los $14.150 y $14.360 pesos respectivamente.

¿Cuánto vale la gasolina Extra?

A diferencia de la corriente, la gasolina Extra no cuenta con subsidios y su precio está totalmente liberado al mercado internacional y a la competencia entre marcas como Primax, Terpel o Texaco.

Para este mes de diciembre de 2025, el precio del galón de gasolina Extra en las principales ciudades se encuentra entre los $22.500 y los $24.800 pesos.

La brecha frente a la corriente es de casi $8.000 pesos por galón, una diferencia que lleva a muchos conductores a preguntarse si realmente vale la pena hacer esta inversión.

Cabe recordar, aunque la gasolina se mantuvo estable, el ACPM subió su precio, pues desde el pasado 20 de diciembre de 2025, el Gobierno Nacional autorizó un incremento de $100 pesos en el galón de diésel.

Con este ajuste, el precio promedio nacional de este combustible queda finalmente en $10.885 pesos.

