Nuevos beneficiarios de Colombia Mayor, ciclo 12: Consulte si le llega el pago de $230.000

Para miles de adultos mayores en Colombia, el mes de diciembre no solo representa el cierre del año, sino la llegada de un alivio financiero fundamental para cubrir necesidades básicas de alimentación y salud.

Una de las principales dudas de los ciudadanos es si han sido incluidos en la lista de nuevos beneficiarios para el Ciclo 12 y bajo qué condiciones recibirán el monto incrementado.

Si usted tiene un familiar que aspira a este subsidio o desea verificar su estado, a continuación le explicamos cómo consultar la disponibilidad del pago y quiénes tienen derecho a los $230.000 pesos

¿Quiénes pueden reciben el pago de $230.000?

Desde mediados de 2024, el Gobierno Nacional implementó un diferencial en el monto del subsidio de Colombia Mayor para proteger a los adultos más longevos.

Para este ciclo de diciembre de 2025, la distribución se mantiene de la siguiente manera:

Adultos de 80 años o más: Recibirán un total de $230.000 pesos. Este valor es el resultado de la base de $80.000 más una transferencia adicional de $150.000 , diseñada para acercar al beneficiario a la línea de pobreza extrema .

Recibirán un total de $230.000 pesos. Este valor es el resultado de la base de $80.000 , diseñada para . Adultos menores de 80 años: Para este grupo, el pago se mantiene en $80.000 pesos, a la espera de que la plena vigencia de la Reforma Pensional en 2026 permita nivelar estos montos progresivamente.

¿Cómo puede consultar si le llegó el pago?

El Departamento de Prosperidad Social ha habilitado diversos canales para que los beneficiarios, muchos de los cuales tienen dificultades de movilidad, no tengan que desplazarse innecesariamente a los puntos de pago.

Consulta en el municipio: Cada alcaldía cuenta con una oficina de “Adulto Mayor”. Allí, con el número de cédula, los funcionarios pueden verificar si la persona ha salido favorecida tras la última actualización de bases de datos.

Allí, tras la última actualización de bases de datos. Línea oficial de Prosperidad Social: Puede llamar a la línea gratuita nacional 01-8000-95-1100. Tras validar sus datos, un asesor le informará si está activo y en qué ciclo se encuentra su pago .

Tras validar sus datos, . Mensajería de texto: Los nuevos beneficiarios suelen recibir un mensaje de texto al número de celular registrado en el Sisbén, notificando que el giro ya está disponible en el punto de pago asignado.

al número de celular registrado en el Sisbén, en el punto de pago asignado. Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo

¿Cuándo se pagará el Ciclo 12 de Colombia Mayor?

Aunque las fechas pueden variar levemente por municipio, el Departamento de Prosperidad Social ha programado la dispersión de fondos del ciclo 12 de la siguiente manera:

Inicio de pagos: Generalmente, a partir del 20 de diciembre .

Generalmente, . Cierre de jornada: Los giros estarán disponibles hasta la primera semana de enero de 2026.

Cabe recordar que los pagos se realizan de forma presencial a través de la red SuperGiros y sus aliados en todo el país. Para los adultos mayores de 90 años o aquellos que tengan limitaciones de movilidad certificadas, existe la opción de pago a domicilio, la cual debe ser gestionada previamente ante la entidad territorial.

Escuche W Radio en vivo: