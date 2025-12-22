¿Cuáles son las convocatorias vigentes en la CNSC 2025? Así puede consultar y participar en SIMO

Para los colombianos que buscan estabilidad laboral y un crecimiento profesional basado exclusivamente en sus capacidades, el 2025 se ha consolidado como uno de los años de las grandes oportunidades en el sector público.

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) ha mantenido una oferta constante de vacantes para proveer cargos de carrera administrativa en todo el territorio nacional.

Una de las principales dudas de los aspirantes es cómo navegar de forma efectiva en la plataforma SIMO y cuáles son los procesos que aún permiten la inscripción o que se encuentran en etapas críticas de selección.

Si usted tiene como meta iniciar el 2026 con un empleo en el Estado, a continuación le contamos cuáles son las convocatorias vigentes y el paso a paso para no perderse.

¿Cuáles son las convocatorias vigentes del CNSC en 2025?

DIAN 2025 (Proceso de Selección 2676): Con más de 1.800 vacantes, busca fortalecer la planta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Territorial 12: Esta es una convocatoria masiva que abarca entidades en 8 departamentos del país. Es la oportunidad ideal para quienes buscan empleo en alcaldías, gobernaciones y concejos municipales en regiones como Boyacá, Nariño, Santander y Tolima.

Aerocivil y Sena: Procesos de régimen especial que continúan su curso y que ofrecen estabilidad en sectores técnicos y educativos de alta demanda.

Nación 6 y Entidades del Orden Nacional: Varios de estos procesos están publicando sus Listas de Elegibles, por lo que es vital revisar SIMO para verificar si ya se encuentran en fase de nombramiento.

¿Cómo puede participar en las convocatorias del CNSC?

Cabe recordar que el SIMO es la única vía para participar.

Registro y actualización: Cree su usuario y contraseña en el sistema SIMO. Es fundamental que cargue todos sus soportes (diplomas, actas de grado y certificaciones laborales con funciones) antes de que cierren las inscripciones, ya que después no podrá añadir documentos para la fase de antecedentes. Búsqueda en la OPEC: En el panel de control, filtre por “Convocatoria” y nivel (Profesional, Técnico o Asistencial). Lea detenidamente el Manual de Funciones de cada cargo para asegurarse de que cumple con los requisitos mínimos. Selección y Favorito: Marque la vacante de su interés con el icono del corazón. Recuerde que por cada convocatoria solo puede aplicar a un empleo. Pago de Derechos de Participación: Una vez confirmada la vacante, debe generar el recibo de pago para consignar en banco o realizar el pago por PSE.

