Así puede aplicar a becas de curso de inglés con el British Council para 2026: niveles y más

Dominar el inglés ha dejado hoy en día de ser un simple añadido en la hoja de vida para convertirse en una herramienta de supervivencia en nuestra sociedad actual. Para muchos colombianos, acceder a una educación de alta calidad en este idioma suele verse limitado por los altos costos de las academias privadas.

Una de las principales dudas de quienes se interesan en aprender este idioma mediante un programa como los que ofrece el British Council, es como lograr un cupo y qué niveles de conocimiento se requieren para participar.

Si usted tiene como meta para el 2026 mejorar su fluidez y comprensión en esta lengua, a continuación le explicamos el proceso de aplicación, los niveles disponibles y los requisitos que debe cumplir para obtener una beca.

¿En qué consiste el programa de becas del British Council para 2026?

El British Council, en alianza con Santander Open Academy, suele lanzar ciclos de becas anuales que ofrecen cupos para cursos de inglés 100% virtuales.

Estos programas están diseñados para que los estudiantes refuercen sus competencias desde la comodidad de su casa, con acceso a clases en vivo, materiales multimedia y foros de discusión con personas de todo el mundo.

Le puede interesar: Requisitos y documentos necesarios para sacar visa de Estados Unidos por primera vez: Entérese

Para el ciclo 2026, esto se mantiene, pues los poseedores de una beca no tienen que cumplir horarios rígidos, sino que avanzan a su propio ritmo a través de una plataforma diseñada para cubrir todas las habilidades como lo son la escucha, el habla, la lectura y la escritura.

¿Que niveles se ofrecen en los cursos del British Council?

Uno de los mayores mitos es que estas becas son solo para quienes ya saben algo de inglés, sin embargo, este programa está estructurado bajo el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), cubriendo todos los niveles:

Nivel Principiante (A1): Para quienes no tienen conocimientos previos o tienen conceptos muy básicos.

Para quienes no tienen conocimientos previos o tienen conceptos muy básicos. Nivel Elemental (A2): Enfocado en situaciones cotidianas y frases de uso frecuente.

Enfocado en situaciones cotidianas y frases de uso frecuente. Nivel Intermedio (B1 y B2): Es el nivel más solicitado por las empresas; permite mantener conversaciones fluidas y entender textos complejos.

Es el nivel más solicitado por las empresas; permite mantener conversaciones fluidas y entender textos complejos. Nivel Avanzado (C1): Para quienes buscan un manejo profesional en el idioma.

Al iniciar el curso, los seleccionados para la beca presentan una prueba de nivelación obligatoria que los ubica en el rango exacto de sus conocimientos, asegurando que el aprendizaje sea efectivo y no resulte ni demasiado fácil o difícil según el caso.

El curso se divide por fases, con la fase 1 comenzando el 12 de enero de 2026, que tiene una duración de ocho semanas, mientras que la fase 2, dará inicio el 15 de marzo con los mejores 1500 alumnos de la fase 1 e incluye ocho semanas adicionales de clases online.

¿Cómo puede aplicar a las becas para estudiar inglés en el British Council?

Aunque cada convocatoria puede tener requisitos específicos, existen unas condiciones que se deben cumplir:

Ser mayor de 18 años: Al momento de realizar la solicitud en la plataforma.

Al momento de realizar la solicitud en la plataforma. Residencia: Ser residente de los países participantes, Colombia aplica en este caso.

Ser residente de los países participantes, Colombia aplica en este caso. Registro en la plataforma: Es obligatorio crear un perfil en el portal de Santander Open Academy o el sitio oficial del British Council para becas.

¿Cómo puede inscribirse para aplicar una beca en el British Council?

Si no quiere quedarse por fuera de las becas para el año 2026, puede hacer el siguiente proceso:

Paso 1: Ingrese al portal oficial de la convocatoria en Santander Open Academy.

Ingrese al portal oficial de la convocatoria en Santander Open Academy. Paso 2: Complete el formulario de inscripción con sus datos personales actualizados.

Complete el formulario de inscripción con sus datos personales actualizados. Paso 3: Realice la prueba de nivel, en esta lo clasificarán según su rendimiento,

Realice la prueba de nivel, en esta lo clasificarán según su rendimiento, Paso 4: Espere la notificación. Los resultados suelen llegar directamente al correo electrónico registrado unas semanas después del cierre de la convocatoria.

Escuche W Radio en vivo aquí: