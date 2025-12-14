Cursos de inglés Universidad Nacional: Qué niveles tienen, cuánto valen y qué descuentos hay

Curso gratuito de inglés a través de la Secretaría de Hacienda y Unicolombo

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL), a través de su programa de Extensión y Educación Continua adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas, mantiene abierta su oferta de cursos de lenguas extranjeras, una alternativa educativa diseñada para que los estudiantes logren un dominio funcional del idioma.

Para el público interesado en el aprendizaje del inglés, la UNAL ofrece programas específicos para jóvenes y adultos, así como para niños.

Niveles y modalidades de los cursos de inglés

La oferta de la UNAL se estructura en dos grandes grupos según la edad del aspirante, cada uno con una intensidad horaria definida de 60 horas por nivel:

Inglés para jóvenes y adultos: Este programa está dirigido a personas desde los 17 años en adelante y se compone de 12 niveles . Los horarios semestrales se concentran los sábados (de 9 a.m. a 1 p.m. o de 2 p.m. a 6 p.m.), mientras que la oferta bimestral abarca jornadas entre semana (lunes a jueves) en horarios que varían entre las 7 a.m. y las 9 p.m.

Este programa está dirigido a personas y se compone de . Los horarios semestrales se concentran los sábados (de 9 a.m. a 1 p.m. o de 2 p.m. a 6 p.m.), mientras que la oferta bimestral abarca jornadas entre semana (lunes a jueves) en horarios que varían entre las 7 a.m. y las 9 p.m. Inglés para Niños: Dirigido a menores que hayan cumplido los 7 u 8 años de edad. Este curso tiene 14 niveles y se ofrece en modalidad semestral presencial. El horario establecido es los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m..

Para aquellos aspirantes que ya posean conocimientos previos del idioma y deseen ingresar a un nivel superior a la inicial, existe la opción de solicitar de manera voluntaria un examen de clasificación. Este examen aplica para idiomas como el inglés y busca validar el nivel de conocimiento del aspirante para asignarlo en el curso correspondiente.

Costos y tarifas para la vigencia 2026

Las tarifas publicadas por el Departamento de Lenguas Extranjeras tienen vigencia durante el año 2026. La tarifa plena aplicable a los cursos para jóvenes y adultos es de $872.000 COP por cada nivel, en todas las modalidades y horarios. Es importante tener en cuenta que las tarifas no incluyen el costo de los textos o libros de estudio.

En el caso de los cursos de inglés para niños, las tarifas ya incluyen un descuento base del 10%, además de considerar el costo de los materiales, que asciende a $35.000 COP.

Tarifa Nivel 1 a 12 (Niños): $819.800 COP por nivel.

$819.800 COP por nivel. Tarifa Nivel 13 a 14 (Niños): $784.800 COP por nivel (no incluye materiales).

$784.800 COP por nivel (no incluye materiales). Costo del Examen de Clasificación: $55.600 COP por idioma, tarifa que no es reembolsable.

¿Qué descuentos hay?

La UNAL ofrece una serie de descuentos sobre la tarifa plena para diversos miembros de la comunidad universitaria y población con condiciones específicas. Es fundamental recordar que los descuentos no son acumulables y deben seleccionarse obligatoriamente durante el proceso de preinscripción en línea.

Los principales descuentos disponibles son:

50% de descuento ($436.000 COP): Aplicable a estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia y estudiantes del Colegio IPARM.

Aplicable a estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia y estudiantes del Colegio IPARM. 30% de descuento ($610.400 COP): Aplicable a estudiantes de posgrado de la UNAL.

Aplicable a estudiantes de posgrado de la UNAL. 20% de descuento ($697.600 COP): Beneficio para profesores, investigadores, funcionarios, pensionados, egresados y contratistas de la UNAL. También se aplica a personas inscritas bajo alianzas o extranjeros de países fronterizos.

Beneficio para profesores, investigadores, funcionarios, pensionados, egresados y contratistas de la UNAL. También se aplica a personas inscritas bajo alianzas o extranjeros de países fronterizos. 10% de descuento ($784.800 COP): Dirigido a hijos de docentes, pensionados, funcionarios, contratistas y estudiantes de la UNAL. También incluye a adultos mayores, estudiantes de otras universidades, y población de niveles A y B del SISBEN, en situación de discapacidad o desplazados.

Los interesados deben consultar la documentación de soporte válida para cada beneficio antes de iniciar el proceso de matrícula, el cual se realiza a través de la plataforma SIALEX. El pago del curso se puede gestionar mediante consignación en el Banco Popular o de forma virtual.

Escuche W Radio en vivo: