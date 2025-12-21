Requisitos y documentos necesarios para sacar visa de Estados Unidos por primera vez: Entérese

Trámite para solicitar la visa de Estados Unidos. Imagen vía Getty Images / mediaphotos

El ‘Sueño Americano’ sigue vivo para muchos colombianos que año tras año tienen el anhelo de estudiar, vivir o trabajar en los Estados Unidos para conseguir un mayor bienestar personal o el de familias enteras, que dependen de las remesas de sus familiares en el exterior.

Según datos de Anato, Estados Unidos sigue siendo el principal destino de los colombianos que viajan al exterior por motivos de turismo, viajes y/o negocios. De acuerdo a lo observado por la agremiación de las agencias de viaje, al cierre de 2023, 5.174.032 de colombianos viajaron al exterior, lo que significó un aumento del 5%, con relación al registro de 2022, que alcanzó los 4.930.739.

En ese sentido, la visa americana es un documento esencial para los colombianos que desean viajar a los Estados Unidos. Ya sea por turismo, negocios o estudios, este documento permite a los ciudadanos colombianos ingresar legalmente al país norteamericano.

Sin embargo, existen más requisitos de las autoridades para entrar al territorio norteamericano si se llega desde Colombia.

¿Cómo solicitar la visa por primera vez?

La visa americana se tramita directamente en la Embajada de Estados Unidos en Colombia, ubicada en la ciudad de Bogotá. Único lugar del país en donde puede realizar el trámite.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Establecer qué tipo de visa va a solicitar. Completar el formulario DS-160 que lo encuentra en línea con los datos personales solicitados. Registrarse en el sitio web oficial de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Pagar la tarifa de solicitud. Esta, dependerá del tipo de visa que solicita y podrá realizar el pago en efectivo o tarjeta de crédito. Agendar la cita de entrevista y llevar la documentación solicitada. Seguimiento de la solicitud.

Requisitos para viajar a Estados Unidos desde Colombia

De acuerdo con Assist Card, empresa de asistencia al viajero, este es el listado de requisitos para viajar a Estados Unidos en 2025.

Pasaporte colombiano vigente

Tiquetes de ida y regreso.

VISA americana vigente, con categoría de visado correspondiente a negocios o turismo son las Visas B1/B2. (El trámite se hace personalmente en la embajada americana en Bogotá).

Comprobante de alojamiento: reserva de hotel, de apartamento turístico o una carta de invitación de algún conocido o familiar.

Dinero suficiente para el viaje. (Documentos que permitan verificar sus recursos para la solvencia durante el periodo de viaje).

Requisitos sanitarios

Esquema de vacunación completo.

Declaración jurada “Attestation Requirement”. Según la empresa de asistencias, es posibles que algunas aerolíneas pidan este documento con el fin de constatar que no ha padecido de COVID-19 en los últimos meses.

Cambios en el trámite de la visa en 2025

En mayo de 2025, el Gobierno de Estados Unidos, anunció que todos los solicitantes deberán contar un nuevo detalle importante para que la visa sea aprobada.

Según explicaron desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, a partir del 1 de mayo de 2025, todos los interesados en realizar el trámite de la visa, deben demostrar que el número de identificación del formulario DS-160 coincida con el que figura en el sistema de citas en línea de la embajada.

Tenga en cuenta que si dicho número no coincide, el solicitante no podrá asistir a la entrevista y deberá reagendarla.

Esto será obligatorio para quienes estén dentro del proceso para visas de no inmigrantes, como la de turismo.

De acuerdo con el Departamento de Estado, esto se realiza con el propósito de reducir errores frecuentes en el proceso, especialmente cuando se recurre a terceros para diligenciar la documentación requerida.