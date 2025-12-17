CNSC anunció fecha publicación resultados Antioquia 3 prueba escrita: ¿Cómo consultarlos en SIMO?

Imagen de referencia y logo de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Fotos: Getty Images / CNSC

Oficialmente, la espera ha terminado para los miles de antioqueños que aspiran a un cargo de carrera administrativa en el departamento.

Luego de meses de expectativa tras la aplicación de las pruebas básicas, funcionales y comportamentales, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) confirmó la fecha oficial en la que se conocerán los puntajes preliminares del proceso de selección Antioquia 3.

Una de las principales dudas de los concursantes es cómo acceder al reporte detallado y, sobre todo, qué hacer si el puntaje obtenido no coincide con sus cálculos o si consideran que hubo un error en la calificación.

Si usted participó en esta convocatoria, a continuación le contamos cuándo salen los resultados y el paso a paso para consultarlos en la plataforma SIMO.​

¿Cuándo se publicarán los resultados de Antioquia 3?​

La CNSC y la universidad operadora del concurso confirmaron que la publicación de los resultados de las pruebas escritas se realizará desde hoy, miércoles 17 de diciembre.

Los aspirantes ya pueden ingresar al sistema para verificar si su calificación es aprobatoria y en qué puesto provisional se ubican frente a los demás competidores de la Oferta Pública de Empleos de Carrera.

Cabe recordar que el único canal oficial para conocer su puntaje es el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad o SIMO.

¿Cómo puede consultar los resultados de la prueba?

Ingrese a la plataforma: Acceda a simo.cnsc.gov.co con su usuario y contraseña.​ Panel de Control: Diríjase a la sección “Mis Empleos” ubicada en el menú izquierdo.​ Ubique la convocatoria: Busque el proceso “Proceso de Selección Antioquia 3” y haga clic en el botón “Resultados”

En la sección de resultados podrá encontrar los siguientes apartados:

Detalle del puntaje : Allí se desplegará el desglose de sus pruebas:​

: Allí se desplegará el desglose de sus pruebas:​ Competencias Básicas y Funcionales : Este puntaje es eliminatorio.

Este puntaje es eliminatorio. Competencias Comportamentales: Es clasificatorio

Si no supera el umbral mínimo exigido, quedará por fuera del proceso.​

¿Qué puede hacer si no está de acuerdo con los resultados de la prueba?

Según la normativa de la CNSC, los aspirantes tendrán un plazo único de cinco días hábiles siguientes a la fecha de publicación para realizar reclamaciones frente a sus resultados, es decir, los días 18, 19, 22, 23 y 24 de diciembre de 2025.

Si usted considera que la calificación no corresponde, deberá:

Ingresar nuevamente a SIMO en las fechas estipuladas para reclamación. Seleccionar la opción “Consultar reclamaciones y respuestas”. Solicitar el acceso a las pruebas (cuadernillo y hoja de respuestas) para fundamentar su reclamo. Cargar los argumentos jurídicos o técnicos en el sistema.

Tenga en cuenta que, una vez cerrado este periodo de cinco días, los resultados quedarán en firme y no podrá realizar ninguna reclamación.

Escuche W Radio en vivo: