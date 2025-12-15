Colpensiones: ¿Qué trabajos tienen derecho a una pensión anticipada por riesgos laborales?
Hay ciertas personas que, por su profesión, pueden pensionarse antes de tiempo. Acá le contamos todos los detalles y requisitos que se deben cumplir.
De acuerdo con la Ley 100 de 1993, todos los colombianos tienen derecho a realizar aportes para su pensión de invalidez, vejez o sobrevivencia; ya que es un factor fundamental para la época de jubilación de cada persona, pues asegura una vejez digna y con condiciones económicas estables.
A su vez, para pensionarse en Colombia es importante cumplir algunos requisitos fundamentales, con factores como la edad y las semanas cotizadas; sin embargo, algunos afiliados a Colpensiones tienen la opción de pensionarse antes de cumplir la edad obligatoria, y se trata de personas que se dediquen a algunas profesiones que son consideradas de alto riesgo. Por ese motivo, acá le contamos cuáles son y la lista de requisitos para acceder a este beneficio.
Estas son las profesiones que tienen derecho a una pensión anticipada en Colombia
De acuerdo con el sitio web oficial de Colpensiones, las personas que cotizan por actividades de alto riesgo tienen derecho a pensionarse antes con la opción de “pensión especial de vejez por alto riesgo”. No obstante, se aplica el beneficio a unas actividades laborales específicas que permite acceder a la pensión antes de la edad general, debido a las condiciones especiales del trabajo:
- Minería subterránea.
- Cuerpo de Bomberos.
- Controlador de tránsito aéreo.
- Exposición a altas temperaturas.
- Exposición a sustancias cancerígenas.
- Exposición a radiaciones ionizantes.
- Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Requisitos para acceder a la pensión especial de vejez por alto riesgo
Acá le contamos lo que se requiere para pensionarse antes de la edad general y los beneficios que se obtiene:
- Haber cotizado el mínimo de semanas requeridas por el sistema, de las cuales, por lo menos, 700 hayan sido de cotización especial, es decir haciendo actividades de alto riesgo.
- Haber cumplido 55 años. No obstante, esta edad de pensión se puede disminuir; pues, por cada 60 semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas, se reduce 1 año, sin que sea inferior a 50 años.
- Dedicarse en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo, descritas en el Decreto 2090 de 2003.
- Estar afiliado a Colpensiones.
