Colpensiones: ¿Qué trabajos tienen derecho a una pensión anticipada por riesgos laborales?

De acuerdo con la Ley 100 de 1993, todos los colombianos tienen derecho a realizar aportes para su pensión de invalidez, vejez o sobrevivencia; ya que es un factor fundamental para la época de jubilación de cada persona, pues asegura una vejez digna y con condiciones económicas estables.

A su vez, para pensionarse en Colombia es importante cumplir algunos requisitos fundamentales, con factores como la edad y las semanas cotizadas; sin embargo, algunos afiliados a Colpensiones tienen la opción de pensionarse antes de cumplir la edad obligatoria, y se trata de personas que se dediquen a algunas profesiones que son consideradas de alto riesgo. Por ese motivo, acá le contamos cuáles son y la lista de requisitos para acceder a este beneficio.

Estas son las profesiones que tienen derecho a una pensión anticipada en Colombia

De acuerdo con el sitio web oficial de Colpensiones, las personas que cotizan por actividades de alto riesgo tienen derecho a pensionarse antes con la opción de “pensión especial de vejez por alto riesgo”. No obstante, se aplica el beneficio a unas actividades laborales específicas que permite acceder a la pensión antes de la edad general, debido a las condiciones especiales del trabajo:

Minería subterránea.

Cuerpo de Bomberos.

Controlador de tránsito aéreo.

Exposición a altas temperaturas.

Exposición a sustancias cancerígenas.

Exposición a radiaciones ionizantes.

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Requisitos para acceder a la pensión especial de vejez por alto riesgo

Acá le contamos lo que se requiere para pensionarse antes de la edad general y los beneficios que se obtiene:

Haber cotizado el mínimo de semanas requeridas por el sistema, de las cuales, por lo menos, 700 hayan sido de cotización especial, es decir haciendo actividades de alto riesgo.

Haber cumplido 55 años. No obstante, esta edad de pensión se puede disminuir; pues, por cada 60 semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas, se reduce 1 año, sin que sea inferior a 50 años.

Dedicarse en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo, descritas en el Decreto 2090 de 2003.

Estar afiliado a Colpensiones.

Le puede interesar: ¿Cuál es el país con la edad de jubilación más alta del mundo? Años de diferencia con Colombia