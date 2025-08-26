Debate: ¿le ha cumplido el alcalde Carlos Fernando Galán a Bogotá?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este lunes, 25 de agosto, en los micrófonos de W Sin Carreta hablaron Jesús Araque y Diana Diago, concejales de Bogotá, hablaron sobre la decisión que tomarían varios colegas de desligarse del proyecto de Gobierno de Carlos Fernando Galán, debido a su gestión.

La primera en intervenir fue la concejal Diago, quien explicó por qué se está rompiendo la colación en el Concejo de Bogotá.

“Se está rompiendo y debilitándose porque los concejales hemos visto que la ciudad no tiene respuesta a muchas de las problemáticas”, dijo.

Explicó que “Galán no está mostrando el liderazgo que se necesita para hablar de temas que son difíciles, pero que necesitan soluciones. No hemos visto que la ciudad mejore en cosas tan álgidas como en el tema de las basuras, por ejemplo”.

Y agregó: “no vemos que el alcalde dé una línea clara y concreta, y hoy, además, no está cumpliendo su mayor promesa de campaña y es que Bogotá, hoy, no caima segura”.

Por su parte, Araque, quien es miembro del Nuevo Liberalismo defendió la gestión del mandatario: “Nosotros podemos mencionar que las cifras en reducción a todas las modalidades de hurto con corte a julio de 2025 han reducido, y no lo digo yo, lo soportan las cifras”.

“La extorsión, en Bogotá, a diferencia de otras ciudades, tiene una reducción del 80%. Estos es con cifras. Siento que se avecinan las elecciones, pero nosotros estamos trabajando”, dijo Araque, quien dejó entre ver que la decisión de algunos de sus colegas podría ser relacionada con los comicios del 2026.

Araque dijo: “Estamos a menos de un año de las elecciones de Cámara y Senado. Sin lugar a duda, la temperatura en el Concejo va a seguir aumentando porque cada quien toma unas posturas políticas y cada quien tiene sus conveniencias”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

