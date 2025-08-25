El liberalismo en Bogotá se declararía en independencia de la administración de Galán

Bogotá

Fuentes le confirmaron a W Radio que luego de una reunión preliminar la mayoría de concejales de la bancada liberal del Cabildo Distrital, quiere declararse en independencia ante la administración del alcalde, Carlos Fernando Galán.

Sumado a esto, W Radio confirmó que en los próximos días se tendrá la reunión final que definirá el futuro del respaldo de los seis concejales liberales, ya que “la administración aún no se ha pronunciado, ni ha dicho nada frente a la posibilidad de un Partido Liberal en independencia”.

Por ahora, la única decidida firmemente por irse por la independencia es la concejal María Victoria Vargas quien, en medio de la sesión plenaria de este lunes, pidió el acta donde de una vez por todas quede especificado que el Partido Liberal es independiente.

Así las cosas, Galán perdería los seis votos de los liberales, sumados a los otros seis de la Alianza Verde, donde también se estudia la independencia y los dos votos del Nuevo Liberalismo.