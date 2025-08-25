Uribe y Gaviria lanzaron críticas al modelo de salud del Gobierno en foro del Nuevo Liberalismo

En un foro de precandidatos a la presidencia sobre el sistema de salud en Colombia, organizado por el Nuevo Liberalismo y dirigido por Juan Manuel Galán, hablaron en la noche de este 24 de agosto los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del Centro Democrático, y el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal.

Entre algunos precandidatos, el foro reunió a Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, David Luna, Vicky Dávila, entre otros.

Durante su intervención, Gaviria lanzó duras críticas a la gestión del gobierno Petro en materia de salud: “Yo creo que vamos a heredar un sistema raquítico”. Además, agregó que “hay que tener mucho cuidado de lo que se nos viene en términos de mortandad, porque tenemos miles y miles de personas a quienes no se les están entregando las medicinas y que están corriendo un riesgo de vida altísimo”.

También calificó como “inaceptable” el reciente decreto que mueve recursos del aseguramiento hacia la prevención. Según dijo, el sistema “se está colapsando y el gobierno no hace nada”.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe defendió que se mantenga un modelo mixto y cuestionó la reforma del Gobierno. “Lo primero que tenemos que pensar los colombianos es si queremos el monopolio estatal o si queremos un sistema mixto solidario de opciones donde esté el Estado, las cooperativas, el sector privado, etcétera. Nos van a volver esclavos del estatismo. Es lo que quiere el presidente Petro”, aseguró.

También cuestionó que, en el proyecto del Gobierno, las EPS pasen a ser gestoras. “Antes de la Ley 100, el gasto de bolsillo era del 50 por ciento. A costos de hoy, los colombianos tendrían que pagar 700.000 pesos. Con la Ley 100 bajó a 225.000. ¿Qué va pasando como efecto de la destrucción del gobierno Petro? Ya ha subido el gasto de bolsillo a 300.000”, dijo sobre la financiación del sistema.

