“Sepan que no me intimidan esas amenazas”: alcalde de Cali tras revelarse plan para asesinarlo

Luego de que se revelara la existencia de un plan del frente Jaime Martínez, para asesinar al alcalde de Cali, Alejandro Eder, y a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, el cual fue frustrado por el bloque de búsqueda, el mandatario caleño envió un duro mensaje al grupo criminal, advirtiendo que seguirá firme pese a estas amenazas.

“No me intimidan esas amenazas. Seguiré trabajando firme por Cali, por Colombia y por la paz”, señaló.

Aunque los mandatarios ya habían sido alertados de las amenazas desde hace varias semanas, estas fueron conocidas por la opinión pública tras el atentado con explosivos en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, que dejó 6 muertos y más de 70 heridos y cuya autoría es atribuida a la misma estructura criminal bajo el mando de alias “Iván Mordisco”.

Eder aseguró que los intentos de acabar con su vida y la de la gobernadora, es en represalia por las acciones que han ejercido contra esta estructura disidente que delinque principalmente en Jamundí.

“A los criminales no les gusta que tanto la gobernadora del Valle como yo, estemos parados tan de frente para proteger a Cali y al Valle del Cauca contra el terrorismo. Pero eso es un riesgo que estamos asumiendo” agregó.

Por su parte, la gobernadora del Valle, agradeció a la Fuerza Pública por garantizar su protección y aseguró que seguirá firme en la lucha contra la delincuencia.