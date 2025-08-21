Se rompe coalición de Gobierno en Concejo de Bogotá: varios concejales se declaran en independencia

Bogotá

Este jueves 21 de agosto, el concejal Juan David Quintero anunció que se rompe la coalición a favor del Gobierno Distrital con el Concejo de Bogotá, pues integrantes del Partido ‘En Marcha’, quienes se habían aliado con el Nuevo Liberalismo, se declararon en independencia.

Quintero expresó:

“En el Concejo existen tres caminos: ser de Gobierno, de oposición, o independiente que exige que el Gobierno cumpla y haga. En Marcha, junto con el Nuevo Liberalismo, hicimos parte de la coalición que llevó a Carlos Fernando Galán a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Lo hicimos convencido que el programa Bogotá Camina Segura era la oportunidad de devolverle la esperanza a la ciudad, de construir sobre lo construido y defender proyectos estratégicos (…), pero preocupa que las expectativas no se están cumpliendo”.

El cabildante aseguró que el único interés de declararse en independencia es exigirle a la Administración Distrital.

“Es necesario, nos permite hacer una crítica constructiva y contundente que obliga al cumplimiento del programa y a garantizar que Bogotá sea una ciudad donde queremos vivir y no simplemente nos toque”, concluyó.

