Se rompe coalición de Gobierno en Concejo de Bogotá: varios concejales se declaran en independencia
Los concejales David Hernando Saavedra y Juan David Quintero se declararán en independencia.
Bogotá
Este jueves 21 de agosto, el concejal Juan David Quintero anunció que se rompe la coalición a favor del Gobierno Distrital con el Concejo de Bogotá, pues integrantes del Partido ‘En Marcha’, quienes se habían aliado con el Nuevo Liberalismo, se declararon en independencia.
Quintero expresó:
- “En el Concejo existen tres caminos: ser de Gobierno, de oposición, o independiente que exige que el Gobierno cumpla y haga. En Marcha, junto con el Nuevo Liberalismo, hicimos parte de la coalición que llevó a Carlos Fernando Galán a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Lo hicimos convencido que el programa Bogotá Camina Segura era la oportunidad de devolverle la esperanza a la ciudad, de construir sobre lo construido y defender proyectos estratégicos (…), pero preocupa que las expectativas no se están cumpliendo”.
El cabildante aseguró que el único interés de declararse en independencia es exigirle a la Administración Distrital.
“Es necesario, nos permite hacer una crítica constructiva y contundente que obliga al cumplimiento del programa y a garantizar que Bogotá sea una ciudad donde queremos vivir y no simplemente nos toque”, concluyó.
