“Esto no es una guerra”: Galán invita a Petro a concertar los lineamientos de la Sabana de Bogotá

Bogotá

Luego de que el Consejo de Estado ordenara citar al Consejo Estratégico de la Cuenca del Río Bogotá (CECH) para discutir los potenciales efectos del proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente sobre el ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá, al considerar que dicha instancia fue desconocida por la entidad; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, invitó al presidente Gustavo Petro a trabajar coordinadamente en pro de la Sabana.

“Presidente: primero, esto no es una guerra. Acá no hay vencedores ni vencidos. Tenemos que, en vez de dividir al país, sentarnos a trabajar en pro de Colombia y construir acuerdos a partir de las diferencias. (…) Le reitero que en Bogotá estamos listos a trabajar de manera COORDINADA, no impuesta, en este y otros temas”, dijo Galán.

Sumado a esto, el mandatario hizo una precisión sobre el sentido del fallo del Consejo de Estado.

“El Consejo de Estado le da la razón al Acueducto de Bogotá y confirma que los lineamientos presentados por su gobierno no cumplieron con los requisitos de coordinación y, por tanto, deben pasar por el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá”, agregó.